https://news.day.az/officialchronicle/1566518.html Президент Ильхам Алиев: и в Литве, и в Азербайджане уделяется большое внимание созданию возобновляемых видов энергии
Президент Ильхам Алиев: и в Литве, и в Азербайджане уделяется большое внимание созданию возобновляемых видов энергии
И в Литве, и в Азербайджане уделяется большое внимание созданию возобновляемых видов энергии.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре