https://news.day.az/officialchronicle/1636078.html Президент Литвы поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах
Президент Литвы поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах
Президент Литвы Гитанас Науседа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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