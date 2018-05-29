События в Армении приняли неожиданный для Пашиняна поворот

События в Армении приняли неожиданный оборот. Так называемая революция свершилась, лидер уличной оппозиции стал главой правительства, и, казалось бы, народ, сбросивший ненавистную власть клептократов, должен бы поумерить пыл и вернуться к нормальной жизни, однако массовые протесты в Ереване все никак не прекратятся.

Армянский социум, кажется, вошел во вкус, поверив в действенность гражданского неповиновения, и теперь пытается решать в такой, с позволения сказать, неформальной парадигме вопросы, входящие в компетенцию официальной власти.

Показательно, что новый премьер Никол Пашинян вовсе не в восторге от неуемной активности своих сторонников, за счет которой, собственно, он смог попасть во власть. На днях он обратился с призывом к жителям столицы не устраивать массовые акции "по любому поводу", назвал продолжающиеся акции саботажем и провокацией.

Чего требуют граждане? Отставки мэра Еревана, сокращения штрафов для водителей и решения жилищных вопросов, а также освобождения участников военизированной группы "Сасна црер", которые оказались на скамье подсудимых за захват полицейского участка в 2016 году, в результате чего погибли трое полицейских. В ходе протестов были перекрыты крупные магистрали и проспекты.

Дело в том, что решение судьбоносных вопросов, о которых много говорит новоявленный премьер, ему попросту не под силу, как минимум, до проведения досрочных выборов, к которым он так стремится. Для этого ему необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию и Избирательный кодекс. Между тем, в парламенте у него ничтожная поддержка, зато мощное консолидированное противодействие бывшей партии власти РПА. Попытки Пашиняна навесить на нее ярлык "контрреволюции", какой-либо адекватной критики попросту не выдерживают. Казалось бы для подобных опасений объективных причин в действительности нет. Однако не так давно на своей страничке в Facebook вождь "бархатной революции" призвал сограждан быть бдительными. "Контрреволюция не дремлет, нужно быть готовым каждую секунду... У нас не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся. Мы должны быть бдительны и способны на очень быстрые действия", - заявил в своем видеообращении Никол Пашинян.

Между тем, по всем признакам, РПА действует в рамках правового поля, видимо резонно полагая, что вскоре сможет сместить "уличного" премьера вполне конституционным путем. Речь идет о том, что опыта и профессиональных навыков управления у Пашиняна нет, как и компетентной команды, способной своими достижениями доказать эффективность его правительства. Очевидная "импотенция" новой власти очень скоро лишит ее широкой поддержки масс уже в качестве электората и откроет блестящие перспективы для триумфального возвращения во власть республиканцев. Так, что пугающий нарратив Пашиняна мало кого способен обмануть.

Тем не менее, сегодня главная задача нового правительства - добиться любой ценой положительных экономических показателей, чтобы убедить народ, что он не только пламенный оратор, но и успешный менеджер, способный решать многочисленные и крайне нелегкие проблемы страны, буквально разоренной прошлой преступной властью. Безусловно, для этого нужны весьма солидные средства. Но, по упорным слухам, циркулирующим в информационном поле, ситуация с внутренними ресурсами оставляет желать лучшего. Более того, за время "бархатной революции" из страны были выведены огромные, по меркам Армении, суммы.

Очевидно, что необходим приток капиталов извне. Понятно, что внутренняя нестабильность частных инвесторов пугает не на шутку и будет устрашать еще долго, пока (и если) страну не перестанут трясти политические коллизии, закон и порядок не станут нормой жизни, а экономика не выйдет из "тени".

Гораздо менее "чувствительны" к смутам финансовые структуры государств и международных организаций, которые во главу угла ставят не столько профицит, сколько свои политические интересы.

Среди них, конечно же, традиционный спонсор Армении - Россия, "опекающая" своего вассала, в том числе, и экономически. Однако, сегодня Москва сама не в лучшем положении и остро нуждается в средствах. Остаются, конечно, монетарные организации Запада, которые уже выступали с заверениями в поддержку новых властей РА. Вопрос лишь в том, позволит ли Россия дальнейшее сближение Армении с США и ЕС? Скорее всего, нет, так как это резко противоречит ее интересам в сферах национальной безопасности. Получается, что новые власти Армении попали в патовое положение и их благие устремления обречены остаться втуне.

Впрочем, несмотря на нешуточные риски, участие частных инвесторов в реанимации экономики страны, пусть мизерное, но исключить нельзя. Для этого Армения хоть на небольшой период времени должна казаться нормальной страной. С этой точки зрения, нескончаемые акции протеста последнее, что нужно новому премьер-министру. Продолжение гражданского неповиновения, в том числе ставит под сомнение его авторитет политика и способность контролировать ситуацию в стране, как представителя власти, отпугивает не только потенциальных инвесторов, но и туристов, на которых возлагаются немалые надежды с точки зрения пополнения бюджета.

С другой стороны, Никол Пашинян, в условиях неприкрытого саботажа многочисленных и влиятельных политических противников остро нуждается в уличной вольнице, чтобы при случае на недругов нажать. Однако, как говорится, хороша ложка к обеду, а нескончаемые протесты стихийного характера вовсе не то, что ему хотелось бы иметь. Дело в том, что умело манипулируя эмоциями толпы, Пашинян мог бы применить их как инструмент давления для решения вопросов первостепенной важности, как и проведение внеочередных выборов, в результате которых он надеется изменить соотношение сил в парламенте в свою пользу. Неуправляемые же акции, напротив, чреваты тем, что народ выпустив пар, что называется, по пустякам, придет к умиротворению как раз тогда, когда вождю-премьеру будет нужен, как воздух и вода.

Р.Рахибоглу