События в Армении приняли неожиданный для Пашиняна поворот

29 мая 2018 22:35

События в Армении приняли неожиданный оборот. Так называемая революция свершилась, лидер уличной оппозиции стал главой правительства, и, казалось бы, народ, сбросивший ненавистную власть клептократов, должен бы поумерить пыл и вернуться к нормальной жизни, однако массовые протесты в Ереване все никак не прекратятся.

Армянский социум, кажется, вошел во вкус, поверив в действенность гражданского неповиновения, и теперь пытается решать в такой, с позволения сказать, неформальной парадигме вопросы, входящие в компетенцию официальной власти.

Показательно, что новый премьер Никол Пашинян вовсе не в восторге от неуемной активности своих сторонников, за счет которой, собственно, он смог попасть во власть. На днях он обратился с призывом к жителям столицы не устраивать массовые акции "по любому поводу", назвал продолжающиеся акции саботажем и провокацией.

Чего требуют граждане? Отставки мэра Еревана, сокращения штрафов для водителей и решения жилищных вопросов, а также освобождения участников военизированной группы "Сасна црер", которые оказались на скамье подсудимых за захват полицейского участка в 2016 году, в результате чего погибли трое полицейских. В ходе протестов были перекрыты крупные магистрали и проспекты.

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Дело в том, что решение судьбоносных вопросов, о которых много говорит новоявленный премьер, ему попросту не под силу, как минимум, до проведения досрочных выборов, к которым он так стремится. Для этого ему необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию и Избирательный кодекс. Между тем, в парламенте у него ничтожная поддержка, зато мощное консолидированное противодействие бывшей партии власти РПА. Попытки Пашиняна навесить на нее ярлык "контрреволюции", какой-либо адекватной критики попросту не выдерживают. Казалось бы для подобных опасений объективных причин в действительности нет. Однако не так давно на своей страничке в Facebook вождь "бархатной революции" призвал сограждан быть бдительными. "Контрреволюция не дремлет, нужно быть готовым каждую секунду... У нас не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся. Мы должны быть бдительны и способны на очень быстрые действия", - заявил в своем видеообращении Никол Пашинян.

Между тем, по всем признакам, РПА действует в рамках правового поля, видимо резонно полагая, что вскоре сможет сместить "уличного" премьера вполне конституционным путем. Речь идет о том, что опыта и профессиональных навыков управления у Пашиняна нет, как и компетентной команды, способной своими достижениями доказать эффективность его правительства. Очевидная "импотенция" новой власти очень скоро лишит ее широкой поддержки масс уже в качестве электората и откроет блестящие перспективы для триумфального возвращения во власть республиканцев. Так, что пугающий нарратив Пашиняна мало кого способен обмануть.

Тем не менее, сегодня главная задача нового правительства - добиться любой ценой положительных экономических показателей, чтобы убедить народ, что он не только пламенный оратор, но и успешный менеджер, способный решать многочисленные и крайне нелегкие проблемы страны, буквально разоренной прошлой преступной властью. Безусловно, для этого нужны весьма солидные средства. Но, по упорным слухам, циркулирующим в информационном поле, ситуация с внутренними ресурсами оставляет желать лучшего. Более того, за время "бархатной революции" из страны были выведены огромные, по меркам Армении, суммы.

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Очевидно, что необходим приток капиталов извне. Понятно, что внутренняя нестабильность частных инвесторов пугает не на шутку и будет устрашать еще долго, пока (и если) страну не перестанут трясти политические коллизии, закон и порядок не станут нормой жизни, а экономика не выйдет из "тени".

Гораздо менее "чувствительны" к смутам финансовые структуры государств и международных организаций, которые во главу угла ставят не столько профицит, сколько свои политические интересы.

Среди них, конечно же, традиционный спонсор Армении - Россия, "опекающая" своего вассала, в том числе, и экономически. Однако, сегодня Москва сама не в лучшем положении и остро нуждается в средствах. Остаются, конечно, монетарные организации Запада, которые уже выступали с заверениями в поддержку новых властей РА. Вопрос лишь в том, позволит ли Россия дальнейшее сближение Армении с США и ЕС? Скорее всего, нет, так как это резко противоречит ее интересам в сферах национальной безопасности. Получается, что новые власти Армении попали в патовое положение и их благие устремления обречены остаться втуне.

Впрочем, несмотря на нешуточные риски, участие частных инвесторов в реанимации экономики страны, пусть мизерное, но исключить нельзя. Для этого Армения хоть на небольшой период времени должна казаться нормальной страной. С этой точки зрения, нескончаемые акции протеста последнее, что нужно новому премьер-министру. Продолжение гражданского неповиновения, в том числе ставит под сомнение его авторитет политика и способность контролировать ситуацию в стране, как представителя власти, отпугивает не только потенциальных инвесторов, но и туристов, на которых возлагаются немалые надежды с точки зрения пополнения бюджета.

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С другой стороны, Никол Пашинян, в условиях неприкрытого саботажа многочисленных и влиятельных политических противников остро нуждается в уличной вольнице, чтобы при случае на недругов нажать. Однако, как говорится, хороша ложка к обеду, а нескончаемые протесты стихийного характера вовсе не то, что ему хотелось бы иметь. Дело в том, что умело манипулируя эмоциями толпы, Пашинян мог бы применить их как инструмент давления для решения вопросов первостепенной важности, как и проведение внеочередных выборов, в результате которых он надеется изменить соотношение сил в парламенте в свою пользу. Неуправляемые же акции, напротив, чреваты тем, что народ выпустив пар, что называется, по пустякам, придет к умиротворению как раз тогда, когда вождю-премьеру будет нужен, как воздух и вода.

Р.Рахибоглу

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