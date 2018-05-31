Пашинян теряет власть и проиграет выборы - АРМЕНИЯ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Республиканская партия Армении заявила, что внеочередные парламентские выборы до конца этого года невозможны. Мотивировали они это двумя крупными мероприятиями в Ереване - форумом стран франкофонии и фальшивым юбилеем нынешней армянской столицы. Все это произойдет осенью, и правительству, как и гражданам, будет не до выборов.

Однако сторонники Пашиняна встревожены возможным затягиванием плебисцита, потому что время играет не в пользу новых властей, с момента "бархатной революции" уже потерявших в популярности. Пашинян же тянет время, боясь провала, и наивно рассчитывает удержать электорат в нужных рамках разговорами о недремлющей контрреволюции в лице РПА и тому подобном. И при этом упускает из виду главную угрозу.

Есть еще одно лицо, которое ждет выборов с большим интересом и при этом особо не торопится, потому что в отличие от Пашиняна и его команды, время - это то, что ему никак не помешает. Речь о председателе Партии процветающая Армения олигархе Гагике Царукяне. Пока Пашинян мечется, куда-то ездит, что-то заявляет, олигарх спокойно сидит в центре своей паутины и потихоньку вплетает в нее все новые и новые возможности.

Любопытная новость появилась сегодня в армянских СМИ. Газета Грапарак сообщает, что год назад компанию "Высоковольтные электросети" было решено передать в концессионное управление компании "Ташир" российского миллиардера Самвела Карапетяна. На днях решение было отменено, и есть сведения, что на ВЭС претендует Гагик Царукян. Именно его партия назначила министра энергетики в коалиционном правительстве.

В ответ на запрос газеты министр энергетики Артур Григорян сказал, что решение принято, ВЭС останутся в собственности государства, а контракт отменен неделю назад. По словам министра, так управление будет более эффективным.

Опровержение со стороны правительства не значит, что Гагик Царукян не строит больших планов на бизнес-членов Республиканской партии после экспроприации. Благодаря своей политической "прозорливости" Царукян остался единственным олигархом, который, по всей вероятности, не будет подвергаться проверкам и раскулачиванию. Его задача теперь - сидеть тихо и наблюдать, когда крупные бизнесы республиканцев останутся без хозяина и поплывут вниз по течению.

Вниз по течению уже поплыли не только бизнесы, но и их владельцы, а также соратники Сержа Саргсяна, депутаты от его партии. В этой ситуации, по мнению аналитиков, партия и парламентский блок Царукяна превратился в лучшую "крышу" для покидающих проигравшую власть РПА. Прежняя "крыша" протекла и теперь стала, наоборот, большой помехой для перспективного бизнеса.

Как мы уже писали, партию и фракцию Саргсяна уже активно покидают ее далеко не рядовые члены. Ретировался зять преступного экс-главы полиции Вовы Гаспаряна, а также скандально известный депутат Ширак Торосян, прославившийся сепаратистскими высказываниями в адрес Грузии. В ближайшее время фракцию покинут еще 7 человек, и ожидается, что они переберутся под крылышко Гагика Царукяна.

Как пишет "Голос Армения", Царукян взял курс на омоложение своей политической команды. Он пытается привлечь на свою сторону и использовать человеческий ресурс бывшей партии власти. С этой целью уже проводится соответствующая агиткампания.

Царукян собирает вокруг себя тех, кто может помочь его блоку осуществить программу-максимум, то есть добиться большинства мандатов по итогам внеочередных выборов, пишет издание. Двери блока "Царукян" открыты для всех, кто может обеспечить голоса избирателей. Внеочередные выборы, судя по всему, состоятся в середине осени, Царукян делает ставку не только на активный ресурс РПА, но и на ту часть постоянного электората бывшей партии власти, которая не приветствовала "бархатную революцию". Если РПА не пойдет на внеочередные выборы, то ее электорат отойдет к Царукяну.

Вчера Царукян поддержал революцию Пашиняна, а сегодня уже делает ставку на контрреволюционный ресурс, который может привести его к победе на внеочередных выборах. Если РПА откажется от участия в осенней кампании, то ее постоянный электорат может оказаться на стороне Царукяна. А кто сказал, что республиканцы не заинтересованы в таком развитии ситуации, ведь если блок "Елк" придет к финишу вторым, то это будет означать поражение революции, констатирует "Голос Армении".

Эти предположения армянских аналитиков далеко не безосновательны. Отметим, что сразу после "бархатной революции" ожидалось проведение новых выборов в самые короткие сроки - пока еще горячо. Умные люди предупреждали, что тянуть с выборами не стоит, потому что массы, приведшие Пашиняна к власти, могут очень быстро в нем разочароваться. Когда общество поймет, что превращение Армении в обещанный рай невозможно, все должно быть уже сделано - "Елк" должен стать большинством и обезвредить сопротивление всех прочих политических сил.

Но падение популярности у народа, которое, кстати, уже происходит, не есть самая большая проблема, подстерегающая романтика-революционера. Самой большой его проблемой станут даже не контрреволюционеры, а соратники. А некоторые, такие, как Гагик Царукян, будут представлять даже не проблему, а угрозу. Разговорами о контрреволюции этих процессов не остановить. Нынешнее парламентское большинство скоро перестанет быть таковым и без выборов. А покинувшие ее лица вольются в блок не Пашиняна, а Царукяна. Потому что за олигархом сила, деньги и возможности, за ним влияние и серьезный электорат, который во все эти детские игрушки в блокировку МИДа и ректора ЕГУ не играет.

Единственная возможность для Никола Пашиняна получить большинство в парламенте на безнадежно опаздывающих выборах - это за оставшиеся месяцы сделать армянскую экономику доходной, а общество богатым и счастливым.

О нереальности такой перспективы даже говорить не стоит, она слишком очевидна.

Зульфугар Ибрагимов