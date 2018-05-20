Никол Пашинян нашел армянам своего Саакашвили - НОВЫЙ КРИЗИС

В Армении в последние дни много шума по поводу, как сообщается, скоро прибытия в Ереван всемирно известного экономиста армянского происхождения, уроженца Стамбула Дарона Аджемоглу. От этого визита ждут чуда и превращения армянской экономики в одну из сильнейших в мире. Дарон, мол, приедет, и все разложит по полочкам.

"Мы все должны надеяться на лучшее будущее Армении, но должны принять, что будет нелегко искоренить коррумпированную систему изнутри", - заявил Аджемоглу в интервью издающейся в Стамбуле армянской газете "Акос".

По его словам, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил ему и спросил, хочет ли он помочь республике в вопросе восстановления экономики. "Я сказал, что, живя за пределами страны, не знаю, чем могу помочь, при этом упомянув, что готов для этого приложить все усилия. При удобном случае я поеду в Армению. Сейчас из-за семейных обстоятельств этого сделать не могу и не могу сказать, когда смогу поехать в Ереван.

В Армении полагали, что известный армянин, узнав о "народной революции", извелся в ожидании, ну когда же позвонит Никол Пашинян и призовет его. Однако господин Аджемоглу человек серьезный и революционная романтика с популизмом ему чужды. Он вполне разумно отмечает, что не знает, чем может помочь, находясь за океаном, и не дает никаких обещаний.

Популистские шаги, предпринимаемые новым премьером - а приглашение Аджемоглу, несомненно, чистой воды популизм, - у многих уже начинают порождать сомнения по поводу серьезности планов правительства Пашиняна. Сегодня армянские экономисты и эксперты с некоторым недоумением обсуждают эту инициативу премьер-министра. Председатель правления Араратбанка Ашот Осипян, например, считает, что в вопросе разработки экономической политики не следует придумывать велосипед. Вместо этого лучше создать группу местных экспертов. В Армении есть много хороших экономистов, потенциал которых следует использовать, считает он. В противном случае, как считает эксперт, если ожидания не будут оправданы, то с учетом того, что революцию, фактически, совершила молодежь, разочарование будет серьезным и приведет к значительному оттоку людей из страны, цитирую Осипяна армянские СМИ.

Скорее всего, этим все и закончится.

Сейчас сам Пашинян и назначенные им кадры усиленно имитируют бурную созидательную деятельность. Но, если обратить внимание, эта деятельность ограничивается только тем, до чего могут дотянуться руки. Это, например, ликвидация радаров, прощение штрафов за нарушения ПДД, хотя бы декларативная отмена сборов в школах, встречи с дипломатами, снижение цены на бананы или поездки на границу с Нахчываном с последующей бравурной фотосессией. До решения более масштабных вопросов очередь дойдет очень не скоро, если дойдет вообще. Правительство не смогло пока что выполнить ни одного своего обещания, данного в бытность в оппозиции. Например, освободить всех политзаключенных или принять решение по химгиганту "Наирит", выплатить людям зарплаты за несколько лет или изменить политический курс страны.

Собирая толпы, Пашинян обещал гражданам благоденствие, рассчитывая на деньги и интеллектуальные возможности диаспоры. Отсюда исходят и мечты видеть своим экономическим советником ни кого-нибудь, а самого Дарона Аджемоглу.

Между тем, как отмечают эксперты, последний в подобных случаях руководствуется чисто американскими интересами, а не реалиями той или иной страны. Что уже было им продемонстрировано в последние годы на примере неудачных советов экономикам некоторых стран постсоветского пространства. Аджемоглу всемирно признанный экономист, но в своих комментариях по Армении он также не руководствовался никогда реалиями.

В апреле прошлого года на конференции Института изучения Армении Университета Южной Калифорнии он высказался по этому поводу. "Армения гораздо больше могла напоминать Чехию или Эстонию, но вместо этого мы имеем страну, которая гораздо больше напоминает Азербайджан или Узбекистан, и это настоящий позор", - цитирует Аджемоглу eadaily.com в статье "Дарон Аджемоглу - бесполезный "гуру" для экономики Армении".

Как пишет издание, до сих пор рекомендации Аджемоглу для постсоветских государств сводились к набору банальностей, а его базовая теория "инклюзивных" и "экстрактивных" институтов игнорирует многие факторы, от которых зависит реальное экономическое развитие, и вообще не является оригинальной. Про необходимость "улучшения институтов" как универсальный стимул для экономического роста страны догоняющего развития, в том числе на постсоветском пространстве, слышат уже давно, но на практике это чаще всего оборачивается еще большим их отставанием, констатирует eadaily.com.

Отметим, что это же ожидает Армению, реальное экономическое развитие которой зависит не от "демократии" или советов мировой знаменитости, а от банального умения ладить с соседями. Эту тему как сами армяне, так и их советчики стараются стыдливо обходить, хотя исключено, чтобы такая фигура, как Аджемогу, не понимал, что экономическое благополучие, тем более превращение Армении в Чехию или Эстонию невозможно, пока она оккупирует территории соседнего государства и через это изолирована от региона и регионального развития. Диктатура в Армении или народная власть - это ничего не изменит. Можно сидеть в Штатах и выводить какие угодно теории, но все они будут разбиваться об этот "незначительный" для адвокатов армянства фактор.

Что же касается "позора" быть похожей на Азербайджан... Думается, в ближайшие десятилетия этот "стыд" Армении не грозит. А грозит ей еще не одна революция, обещающая превратить страну в рай на земле и утереть нос соседям. И еще большее падение по рецептам самых цитируемых экономистов мира.

Если, конечно, региональная политика Еревана не изменится.

Зульфугар Ибрагимов