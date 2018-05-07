Пашинян может дать армянам только бананы - ПОДРОБНОСТИ

Во вторник парламент Армении выберет премьера. Им, конечно же, будет Никол Пашинян.

После избрания главы нового правительства, оно через неделю должно представить свою программу. Если программа не будет принята парламентом, что не исключено, законодательный орган будет распущен.

С программой Пашиняна еще не все ясно. Судить о ней приходится по его отдельным заявлениям, в принципе, дающим общую картину.

Начнем с того, что волнует нас, то есть Азербайджан. Это урегулирование карабахского конфликта. Как следует из многочисленных заявлений будущего премьера, в этом вопросе ничего не изменится. Армения как занимала неконструктивную и радикальную позицию в этом вопросе, так и будет продолжать ее занимать.

Теперь из того, что волнует бунтующие массы.

Пашинян пообещал революционной общественности не включать в состав нового правительства Армении олигархов и бизнесменов.

"Если я буду завтра избран премьер-министром, то могу заверить, что в новом правительстве не будет бизнесменов и олигархов", - сказал Пашинян журналистам после консультаций с главой фракции РПА Ваграмом Багдасаряном.

То есть членов РПА в его правительстве не будет. В то же время Пашинян понимает, что без олигархов и бизнесменов ему не обойтись и потому не исключает обсуждения с Республиканской партией. Более того, он собирается обсуждать с РПА и программу своего правительства.

Что же касается самих олигархов и бизнесменов, то, как заверил Пашинян, страница политических и экономических преследований в Армении закрыта, и вендетт не будет.

Не будет также продолжения дела 1 марта и наказания виновных. Никол Пашинян всякий раз уходит от прямого ответа на этот вопрос, обещая сказать что-то там в будущем. А вопрос совершенно закономерный, потому что именно он в бытность оппозицией больше всех требовал привлечения виновных к ответственности, однозначно считая таковыми Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Теперь же, когда появился шанс не просто требовать, а делать, Пашинян пустился в "плавание", увиливая от прямых ответов. Из чего большинство уже делали выводы о том, что обвинения в адрес бывших президентов Армении были лишь способом пиара.

Пашинян обещал также уничтожить монополии и выполнять все свои обещания.

Однако очень многие сомневаются, что будущий премьер будет в состоянии выполнять свои обещания.

"Песни, пляски и мнимое единство народа не меняют сути дела. Народ осуждает Сержа Саргсяна за сложившуюся в республике социальную несправедливость, и тут же готов принять "народного" премьер-министра Пашиняна, который, по сути, выдвигается в том числе группой из 31-го "народного" депутата, подконтрольного одному олигарху, который и является одной из главных причин социальной несправедливости в республике. Во-первых, это называется лицемерием, а во-вторых, где же тут проблески свободы? Это называется "менять шило на мыло", и в этом случае предполагаемая свобода становится мнимой. Да и кто может в подобной горячке гарантировать, что Н. Пашинян именно тот, кто нужен Армении?" - пишет "Голос Армении".

В настоящее время граждане знают точно только одно - Серж Саргсян им не нужен. И наивно радуются, что в правительстве не будет олигархов. Они также невероятно счастливы, что Пашинян обещает искоренить монополии и теперь каждый армянин сможет привозить в страну сахар и бананы. Да, ради этого стоило помитинговать пару недель.

Возможно, это единственное обещание, которое под силу Николу Пашиняну. Монополия на сахар и бананы находится в руках олигархов от РПА, которая уже не у дел, другие монополии принадлежат олигархам Гагика Царукяна, который объединился с оппозицией.

Но превратить Армению в рай на земле ему не удастся. Потому что первый пункт, с которого мы начали обзор, то есть карабахский конфликт, он принимает в наследство от предыдущей власти без изменений. Это значит, что ничего не изменится, за исключением того, что вся страна в утешение займется экспортом бананов и сахарного песка.

"Эйфорические настроения граждан Армении постепенно уступают место желанию увидеть положительные изменения уже сегодня и, соответственно, разочарованию", - сказал в интервью ТАСС политолог Грант Мелик-Шахназарян.

После выборов премьера 8 мая эти настроения будут только нарастать.

Зульфугар Ибрагимов