Пашинян не справляется с собственной армией - а смерти продолжаются

В постреволюционной армии Армении на минувшей неделе произошло очередное убийство. Как сообщается - случайно. Заместитель командира роты "случайно" выстрелил в живот 45-летнему контрактнику Ованесу Мелконяну. Выстрелил из автомата другого контрактника. Не хотел, так получилось.

Конечно, на фоне последних разоблачений и обнародования жуткой правды об армянской армии, этот "случайный" выстрел - безобидный лепет. Но человек умер, осиротела семья. И какая разница его близким, при прежнем режиме это произошло, или при новом.

Что касается разоблачений, то армянские СМИ не скупятся на такие истории.

Издание epress.am рассказало о солдате, который даже в дни апрельских боев обдирался вышестоящим начальством. История безобразная. Полтора года после апрельской эскалации, оставаясь на линии соприкосновения и живя в хибаре, сложенной из камней разрушенного дома азербайджанцев, солдаты просили у родных выслать им деньги на еду.

Как рассказала изданию тетя солдата, поначалу семья отправляла военнослужащему посылки, затем он начал просить денег: "Посылки мы отправляли каждый месяц. Потом стал просить по 5000 драмов. Спрашивали, на что, отвечал: они же всего не приносят, а так как мы сами себе готовим, мы, человек 15, решили собрать деньги на еду. Насколько я помню, даже банковский счет капитана дали, потом 3 месяца делали переводы на счет какой-то женщины".

До демобилизации, утверждает собеседница, с военнослужащего потребовали 15 000 драмов: "Объяснили это тем, что якобы демобилизовавшиеся раньше них ребята украли из танка бензин. Сказали: покрыть должны вы, чтобы нас вдруг не поймали".

Она пыталась рассказать о проблеме пресс-секретарю Минобороны, связавшись с ним в Facebook. "Написать Арцруну Ованисяну невозможно, если тебя нет в списке его друзей. Пришлось оставить комментарий, чтобы хоть кто-то прочел.

Помнится, пару месяцев назад в соцсетях разразились бурные обсуждения после того, как после очередных плохих новостей армянская общественность решила сама заняться вопросами гигиены и санитарии в рядах "доблестных" ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана. Была инициирована благотворительная акция по сбору средств на приобретение для армии... стиральных машин. А после апрельских боев, когда выяснилось истинное положение в армянской армии, люди стали собирать для солдат самое необходимое, вплоть до мыла и салфеток. Правда, доходило ли все это до адресатов - большой вопрос, учитывая нынешние разоблачения.

Статданных по текущему году пока нет - в революционной неразберихе новым властям не до этого. Но в начале года был опубликован доклад организации "Диалог мира", которая подсчитала потери ВС Армении за последние семь лет. Данные взяты из официальных источников, но и они впечатляют.

В результате нарушения режима прекращения огня в 2010-2017 гг. в военчастях ВС Армении умерло 235 военнослужащих, смерть 296 человек обусловлена преимущественно внутренними факторами, отмечается в докладе. К ним относятся атмосфера безнаказанности в военчастях и убийства/самоубийства вследствие произвола, а также несчастные случаи по неосторожности, призыв в армию ребят с проблемами со здоровьем. За 2010-2017 гг. зафиксировано 56 случаев убийств, 69 самоубийств, 90 несчастных случаев, проблемы со здоровьем стали причиной смерти 39 военнослужащих, нарушение правил безопасности - 16, бездействие вышестоящих лиц и халатность - 9. Сотрудникам организации до сих пор не удалось установить причины смерти 17 военнослужащих.

Какой будет статистика текущего года, станет известно через несколько месяцев. Кто-то ожидает, что она не будет столь устрашающей, так "бархатная революция" обязательно должна позитивно сказаться на армии. Однако и в период переворота, и после него продолжались убийства солдат. Мы не говорим о боевых потерях. Только в мае, уже в "новой", так сказать, ситуации произошло три случая убийства. 26 мая в одной из военчастей Армении было обнаружено тело капитана Амаяка Акопяна со смертельным проникающим пулевым ранением в области грудной клетки. 20 мая на оккупированных территориях смертельное ранение в непонятных обстоятельствах получил солдат Гамлет Григорян, а 6 мая там же, в Карабахе, нашли тело военнослужащего срочной службы Левона Торосяна. Причем, в двух последних случаях было одинаково сымитировано самоубийство.

"Случайное" убийство 45-летнего контрактника 22 июня говорит о том, что, какой бы ни была власть в стране, ничего в оккупационной армии не меняется. Иначе и быть не может.

Зульфугар Ибрагимов