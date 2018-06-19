Еще один "герой" Армении оказался негодяем и убийцей - ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

Скандал, разразившийся в связи с разоблачениями деятельности очередного одиозного героя армянского народа - генерала Манвела, еще долго будет оставаться основным пунктом повестки в Армении. Этими разоблачениями - реально жуткими - новая власть надолго отвела внимание общества от многих других проблем, сотрясающих страну.

Разочарование у граждан, конечно, большое. Ведь еще один "герой армянского народа" оказался подонком. И тут можно смело говорить о закономерности. В качестве героев армянам всегда предлагались негодяи и убийцы. За каждым "героем", чьи памятники мозолят глаза граждан в городах и селах Армении, тянется шлейф кровавых преступлений, невинных смертей и детских слез. По-другому героем Армении не стать, кровь невинных - это пропуск.

Манвел Григорян не стал исключением.

Сегодня так называемые соратники по "освободительной карабахской борьбе" и сослуживцы рвут на себе волосы с криками "мы ничего не знали", но призывают при этом не бросать тень на его "подвиги" в годы карабахской войны. О каких подвигах идет речь?

Заметим, что еще до преступлений в Карабахе, биография Григоряна уже не была безоблачной. Как можно узнать из публикаций в Сети, дважды судимый будущий "герой" будучи полевым командиром занимался присвоением выделяемых для добровольцев средств и помощи. Он на пару с будущей женой активно мародерствовал в оккупированном Физулинском районе, отправляя в Эчмиадзин грузовики и вагоны, груженные разграбленным добром, заложниками и скотом, а также предназначавшимся солдатам продовольствием и медикаментами. Его "героизм" в годы карабахской войны ограничивался расправами с другим, неугодными командованию полевыми командирами, зверством по отношению к азербайджанским пленным, насилием и мародерством. Да и собственные солдаты для него были пушечным мясом, которым он совершенно не дорожил.

Но если о жестокости к армянским военнослужащим и грабеже армии он предпочитал всегда молчать, то о зверствах над пленными и заложниками рассказывал с большим удовольствием. Что, заметим, ничуть не повредило его "героическому" образу в глазах армянской общественности и на количество наград на его груди. В конце концов, если кровавый нацист Нжде, участвовавший в истреблении евреев и прочих преступлениях фашистов в годы Второй мировой, продолжает оставаться героем армянского народа, несмотря на все разоблачения, то почему бы генералу Манвелу, всего лишь убийце и вору регионально масштаба, не пользоваться почетом?

Несколько лет назад Манвел Григорян в интервью армянскому бюро Радио "Свобода" совершенно открыто и не без гордости рассказывал, как гонял азербайджанских заложников из Карабаха в Армению и превращал в рабов.

Интересно, что в ответ на обвинения в нарушении таким образом им Женевских конвенций, он заявлял, что никаких конвенций не признает. Правда, позднее, когда прижало, он стал говорить, что просто не успел прочитать конвенцию до войны, поэтому не знал, что ее нарушает.

Само собой, преступления, совершенные генералом Манвелом против азербайджанского народа, не будут рассматриваться армянским следствием. На взгляд националистов, это не преступления, а подвиги. Которые, возможно, станут единственным противовесом в обвинениях против него.

Тем не менее, некоторые в Армении уже видят в деле преступного генерала не только реализацию обещанной Пашиняном борьбы с коррупцией и торжество справедливости, но и угрозу. Как, например, считает дашнак Армен Рустамян, "азербайджанская сторона постарается использовать это в своих интересах".

"Теперь Азербайджан постарается дискредитировать освободителя и героя "Арцаха". Надо суметь не дать возможность нашим врагам представить это в выгодном для них свете, поскольку наши победы в "арцахской" войне были достигнуты за счет преданных и самоотверженных людей, которые были преданы Родине. Нельзя допустить, чтобы биографии многих из них были перечеркнуты", - заявил Рустамян.

Позвольте, о какой еще дискредитации может идти речь? О преступлениях Григоряна в Азербайджане знают давно и гораздо лучше, чем поклоняющиеся ему юные патриоты Армении, которых их пафосно настроенные папаши отправляли в лагеря и на игрища руководимого генералом "Еркрапа". Трудно добавить к этому одиозному образу что-то еще, что могло бы потрясти нас. И что могло бы потрясти само армянское общество больше, чем письма школьников солдатам, обнаруженные среди остатков "обеда" манвеловского зоопарка. Это самый низ, дальше уже некуда.

В большинстве своем выбившиеся, так сказать, в люди участники карабахской войны занимают сегодня или занимали прежде должности благодаря совершенным ими преступлениям и драгоценностям азербайджанских женщин. Представители карабахского клана покупали в Ереване высокие посты и бизнесы за счет мародерства в бытность полевыми командирами. Почему им можно, а генералу Манвелу нельзя? К тому же он не один такой "генерал" в парламенте и в Армении в целом. Их много. Единственный его прокол - это то, что он кормил животных солдатской едой, не удосужившись уничтожить сопроводительные письма, которыми тигры и страусы не питаются. До такой степени был уверен в своей безнаказанности, что не подумал замести следы.

И этих писем ему, конечно, общество не простит, сколько бы гражданам не рассказывали о его мнимых подвигах в Карабахе. И только поэтому уже пару дней в Армении стало на одного "героя" меньше.

Зульфугар Ибрагимов