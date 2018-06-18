Сегодня Манвел, а завтра Сержик: как в РПА будут отрекаться от экс-президента Армении

В Армении это было предсказуемо. Причем, я говорю не только о неизбежности ареста бывшего министра обороны Армении, депутата парламента РА Манвела Григоряна, но и о реакции на все это представителей свергнутой армянской власти. Но вначале напомню, что премьер-министр РА Никол Пашинян рассказал о причинах задержания Манвела Григоряна. По словам Пашиняна, выяснилось, что задержанный был участником преступной схемы по хищению помощи, собранной во время обострения конфликта в Карабахе в апреле прошлого года. Есть подозрения, что Григорян присвоил продовольствие, собранное школьниками для солдат, и скормил своим животным: медведям и тиграм.

Сразу же Служба национальной безопасности Армении сообщила подробности о задержании и результаты обыска строений, принадлежащих Манвелу Григоряну. "Зона отдыха, принадлежащая Манвелу Григоряну, была превращена в оружейный склад и автопарк с десятком ретро- и современных автомобилей. Дача в Акналиче служила для генерала также как склад для продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, военной формы, на которых была пометка "для солдата". Из писем при коробках, адресованных военнослужащим, очевидно, что содержимое коробок представляет собой отправленную еще в дни апрельской войны 2016 года помощь для солдат на передовой", - сообщает пресс-центр СНБ РА.

Кроме того, на складе в зоне отдыха были собраны также продукты питания, отправленные солдатам из десятков детских садов, школ и общин республики - сгущенное молоко, макаронные изделия, томатная паста, консервированное мясо и овощи, средства гигиены, туалетная бумага. При обыске были обнаружены также продукты питания со специальной маркировкой "для солдата", поставленные Министерству обороны, которые не подлежат продаже или использованию для других нужд.

В доме отдыха Манвела Григоряна есть также собственный зоопарк, где проживают тигр, медведи, страусы, есть также конный клуб. На основании полученных данных стало ясно, что продукты питания, предусмотренные для солдат-участников четырехдневной апрельской войны, Манвел Григорян использовал для кормления животных в собственном зоопарке. Такой вот в РА был герой!

Участь его предсказуема. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян уже обратился к Николу Пашиняну для созыва по инициативе правительства внеочередного заседания парламента для рассмотрения ходатайства генпрокурора РА о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата НС Манвела Григоряна и лишение его свободы. Так что вскоре мы обязательно увидим военного преступника, палача мирного азербайджанского населения сидящим в тюрьме.

И тут мы приходим к самому пикантному моменту данного дела. От Манвела Григоряна ринулись отрекаться все. К примеру, его адвокат Грант Ананян прекратил оказание Григоряну юридической помощи. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Мол, помимо подозрения в незаконном хранении оружия-боеприпасов, в этом деле есть и другие обстоятельства, о чем до этого он не был осведомлен.

Позиция, что и говорить, хитро выделанная. Понятно, что адвокат беспокоится о своей репутации и не хочет мараться, защищая столь отъявленного подонка. Но говорить о том, что он не знал о преступлениях Манвела Григоряна, - детский лепет! О них знала вся Армения. В том числе и члены еще совсем недавно правящей Республиканской партии Армении, членом которой и является Григорян.

К примеру, вице-председатель РПА, председатель постоянной парламентской комиссии по внешним сношениям Армен Ашотян оперативно сделал заявление. "После представленного СНБ Армении видеоматериала могу сказать только следующее. Я очень тяжело перенес, с болью и горечью по поводу каждого обвинения, имеющего связь с апрельской войной. Если прозвучавшие в адрес Манвела Григоряна обвинения окажутся истинными, то для меня это будет глубокой личной трагедией", - заявил Ашотян.

Вице-председатель Национального Собрания Армении, депутат от РПА Эдуард Шармазанов также прокомментировал видеоматериал о результатах обыска СНБ по делу Манвела Григоряна. "Если выяснится, что все это соответствует действительности, этому нет оправданий - кто бы это ни сделал, будь то я, мой сын, или еще кто. Никто не должен вмешиваться в действия правоохранительных органов. Надо дать им возможность провести полноценное расследование. Если это подлое деяние будет оправдываться, я не смогу смотреть в глаза своему ребенку. Не хочу сейчас давать квалификаций, но если выяснится, что все то, о чем сказал премьер-министр Пашинян, о чем говорится в сообщении СНБ является истиной, и автором всего этого является указанное лицо, то этому нет оправданий. Вообще - нет оправданий хищениям из госбюджета, но красть у солдат... не хочу говорить более", - сказал Шармазанов.

В общем, все руководство РПА живо и прытко заявляет - ара, мы не знали! Мол, странным образом затесался в ряды РПА некий аморальный член, действия которого вызвали чувство негодования в сердцах всех "республиканцев". Все это поразительно напоминает советские времена, когда все члены Коммунистической партии начинали, по команде "сверху", клеймить того или иного своего однопартийца.

Для завершенности картины хотелось бы услышать и заявление все еще действующего лидера РПА, экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Будет забавно послушать, как и он заявит, что был не в курсе того, как низко пал Манвел Григорян. А тем временем, понимая смысл происходящего, мэр города Эчмиадзина Карен Григорян - сын генерала Манвела Григоряна, вчера поздно вечером сделал запись на своей странице в "Фейсбуке", сообщив, что подает в отставку. "Я - Карен Григорян, подаю в отставку по собственному желанию", - написал он. Не удивлюсь, если в конечном итоге и он заявит, что был не в курсе того, что творил его собственный отец.

А тем временем, в реальности, задолго до ареста Григоряна в Армении хорошо помнят, за ним закрепилось прозвище "мясник". Дело в том, что Манвел снискал "славу" убийцы своих подчиненных, которых преднамеренно отправлял на неизбежную смерть. Но ему за это ничего не было. Ибо, у Манвела Григоряна была "крыша". Сначала в лице Вазгена Саркисяна, а затем - уже в лице Сержа Саргсяна.

Благодаря им и собственной жестокости, сын пастуха Сектора в итоге стал одним из самых богатых и неприкасаемых людей в РА. Вся Армения знала, что в годы карабахской войны Григорян грабил своих же солдат, оставляя их без зимнего обмундирования, лекарств, боеприпасов. Все знали о том, что его же головорезы насиловали армянских же санитарок, калечили армянских же солдат. Кстати, командовал этими карательными бригадами нынешний депутат от РПА Аракел Мовсисян по кличке "Шмайс".

Занимательно было бы сейчас послушать его мнение в свете ареста Манвела Григоряна!

Также интересно послушать и всех тех, кого Манвел Григорян наградил званием "героя карабахской войны". Напомню, к примеру, что таким чудесным образом, к числу "героев" был причислен сын Манвела, подавший в отставку мэр Эчмиадзина. И это несмотря на то, что Карен Григорян родился в октябре 1979 года! То есть, мальчонка уже в 12-15 лет проявлял "чудеса" героизма на фронте!

И не он один. Нынешний мэр Еревана Тарон Маргарян, который, по словам самого Манвела, в 10 лет "снабжал оружием линию фронта". "Ветераном" оказался не только ни дня не пробывший на фронте, но даже и в мирные дни в армии не служивший бывший министр науки и образования Армен Ашотян. Тот самый, для которого дела Григоряна стали "личной трагедией".

Все эти господа из числа членов правления РПА, однопартийцы и подельники Манвела Григоряна сейчас массово отрекаются от него и делают вид, что были не в курсе того, сколь кровавым способом заработаны его богатства. Ровно также, в нужное для себя время они отрекутся и от Сержа Саргсяна. С теми же формулировками. Мол, "мы не знали". И в этом цинизме и лицемерии - вся суть нынешней политики Армении. Как внутренней, так и внешней политики, замечу.

Акпер Гасанов