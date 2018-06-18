Шокирующие находки на вилле арестованного соратника Саргсяна - ВИДЕО

СНБ Армении обнародовала видео спецоперации, проведенной в доме депутата и генерала Манвела Григоряна.

16 июня депутат парламента Армении, генерал Манвел Григорян был задержан Службой нацбезопасности. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов.

На опубликованном СНБ Армении видео подробно показаны все "находки", включая продовольствие и письма от детей, которые предназначались солдатам на передовой. Также обнаружены в большом количестве транспортные средства, включая ретро-машины, снегоходы, вездеходы и тд., сообщают армянские СМИ

Ранее премьер Никол Пашинян, отвечая защитникам генерала Манвела, заявил, что его задержание связано не только с хранением оружия, но и присвоением помощи, отправлявшейся солдатам в дни апрельских боев 2015 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как цитируют Пашиняна СМИ, судя по некоторым данным, Григорян отбирал собранное детьми для солдат продовольствие и кормил своих животных - медведей, тигров и т.д. Доказательства были найдены в его доме, на даче и принадлежащих ему помещениях.

Фрагменты сопроводительных писем, которые дети прилагали к провианту для солдат на передовой, были найдены в остатках еды животных, утверждает Пашинян. Фактически, письма и собранное продовольствие попросту скармливались животным.

"Есть подозрения, что были присвоены также технические средства, в частности, автомобили, которые предназначались для армейских нужд. Тот, кто крадет долю солдата, не имеет права на прощение", - сказал Пашинян.

По его словам, в ближайшее время СНБ распространит материалы по делу, все граждане смогут с ними ознакомиться.

Султан Керим

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