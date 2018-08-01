Мультимодальные транспортные проекты, реализуемые по инициативе или с участием Азербайджана, вызывают все больший интерес. На днях стало известно, что Латвия выразила пожелание присоединиться к проекту "Север-Юг".

Как сообщили Trend в министерстве сообщения Латвии, мультимодальный маршрут Индия-Иран-Азербайджан-Россия-Латвия будет создан для обеспечения регулярного контейнерного сообщения между странами. Данный маршрут будет действовать в рамках проекта "Север-Юг".

В ведомстве отметили, что международный транспортный коридор "Север-Юг" входит в список приоритетов логистической отрасли Латвии в лице государственного АО "Латвийская железная дорога". Предусматривается, что предложенное логистическое решение обеспечит эффективный, надежный и быстрый поток товаров из Индии в Европу. С использованием преимуществ и логистических услуг Латвии в направлении международного транспортного коридора "Север-Юг" появляется выход к региону стран Балтии и Северной Европы, а также к Восточной и Западной Европе.

На сегодня Азербайджан является важным региональным хабом, где пересекаются сразу несколько крупных транспортных коридора. Это "Север-Юг", "Запад-Восток", TRACECA, железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс. Транзитные возможности Азербайджана рассматриваются также в контексте эффективности инициированного Китаем грандиозного проекта "Один пояс, один путь".

Транспортный коридор "Север-Юг" соединит индийский порт Мумбаи с Санкт-Петербургом и имеет протяженность 7200 километров. В отличие от существующего пути через Суэцкий канал, сухопутный коридор будет вдвое короче, а это значит - выгоднее.

Желание Латвии присоединиться к коридору "Север-Юг" достаточно примечательно и говорит о большом интересе, зародившемся к проекту в странах Евросоюза. Ведь Латвия - это выход не только к странам Балтии, но и на пространство Северной Европы в целом с возможностью последующей интеграции в транспортную систему ЕС.

Не лишне заметить, что подключение Европы к этому по сути ирано-азербайджано-российскому проекту означает и возможности дополнительного инвестирования.

"Север-Юг" глобальный транспортный проект, который переформатирует в случае своей успешной реализации (а она несомненна) практически всю систему мировой торговли. На примере Латвии видно, что Европа тоже не хочет оставаться в стороне от столь выгодного проекта. Это новая экономика, новое устройство мира, которое возникает на наших глазах.

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az российский политолог Павел Клачков.

"На евразийском континенте мы видим сегодня два таких глобальных проекта: это "Север-Юг" и китайский "Один пояс, один путь". Причем, Азербайджан задействован и в том, и в другом проекте, что поднимает его геополитическую значимость на невиданную высоту. Он становится очень крупным и серьезным игроком в системе международной политики и международной торговли. Потому что заинтересованных сторон и могущественных сил как транснационального, так и национального характера, заинтересованных в реализации проектов, достаточное количество", - сказал наш собеседник.

По словам Клачкова, Индия находится на подъеме, там есть огромный потенциал для торговли с Европой, с Россией, и сейчас это самое прогрессивное и передовое направление в мировой экономике. Конечно, будут затронуты интересы тех, кто контролируют альтернативные пути и маршруты, например, Суэцкий канал, заметил российский политолог, подчеркнув, что, тем не менее, дальнейшее развитие транспортного коридора "Север-Юг" не остановить ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

"Что касается отношения России, то я точно знаю, что Россия всеми своими силами и своим влиянием заинтересована в реализации данного проекта. У нас сразу пойдет и зерно, и прочие товары в Азию, большой расчет делается на получение выгод и от прохождения товаров транзитно по территории России. Кроме того, хочу отметить, что как бы некоторые не пытались поставить этот проект и китайский в конфликтные отношения, я думаю, процессы евразийской интеграции будут продолжаться и возможен синтез и взаимная увязка. И тут роль Азербайджана незаменима и уникальна", - подчеркнул политолог.

По мнению Клачкова, для Азербайджана будет масса выгод, когда он подключится в еще большей степени к работе этих транспортных проектов, в частности коридора "Север-Юг".

Клачков также отметил, что в контексте развития мультимодальных коридоров очень важен аспект политической стабильности на Кавказе. Он уверен, что в скором будущем неизбежны какие-то трансформации не только экономического значения, так как очень серьезные игроки, серьезные акторы заинтересованы в том, чтобы эти мультимодальные маршруты, этот транспортный узел в Азербайджане заработал для мировой экономики в полную силу и с гарантиями безопасности. Исходя из этого, российский политолог считает, что в нашем регионе вполне возможны какие-то серьезные позитивные трансформации.

"Думаю, в этом или будущем году какие-то шаги будут сделаны для укрепления стабильности в регионе", - сказал Павел Клачков.

Российский аналитик не стал вдаваться в детали, но нетрудно догадаться, что речь идет о перспективах разрешения затянувшегося на четверть века карабахского конфликта. Хотя коридор "Север-Юг" не затрагивает оккупированные Арменией территории Азербайджана, несомненно, наличие неразрешенного территориального конфликта всегда остается фактором риска. И исходя из собственных и масштабных экономических задач, по мере развития проекта крупные акторы, несомненно, будут проявлять большее внимание к решению проблемы деоккупации Нагорного Карабаха. Потому что это соответствует интересам не только Азербайджана и Южного Кавказа, но и всех, кто так или иначе будет затронут выгодными перспективами, которые сулит этот грандиозный транспортный коридор.

Лейла Таривердиева