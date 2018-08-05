"Историческая призма": 1918 г. Грязный торг вокруг "армянского вопроса"

3 марта 1918 г. между Советской Россией и державами Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция) был подписан Брест-Литовский мирный договор, 4-я статья которого предусматривала, что Россия "сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очищение провинций Восточной Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции", и что "округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно очищаются от русских войск".

При этом Россия обязалась "не вмешиваться в новую организацию государственно-правовых и международно-правовых отношений этих округов".

Условия Брестского мира повергли армян в понятный шок: все их надежды начали рассыпаться. Однако условия Брест-Литовского договора не были признаны Закавказским Сеймом - законадательным органом, созданным 10 февраля представителями трех национальных фракций бывшего Учредительного собрания России. Поэтому в ходе кратковременной войны, начавшейся 13 апреля, турецкая армия заняла Батуми и Карс, которые ранее подлежали передачи ей мирным путем. Кроме этого, начиная с февраля 1918 года, турецкой армии пришлось вести военные действия против частей Армянского корпуса, который, проводя политику геноцида против мирного турецкого населения, пытался удержать за собой территории Восточной Анатолии, которые были захвачены русскими войсками в ходе Первой мировой войны и также подлежали возвращению по Брест-Литовскому договору Османской империи.

В этой ситуации армяне обратили свои взоры на кайзеровскую Германию, как на единственный барьер на пути реализации турецкой стороной территориальных условий Брест-Литовского договора.

23 марта 1918 г. к католикосу всех армян Геворгу V письменно обратился редактор газеты "Мшак" А. Аракелян. Суть его выражалась в том, что, ввиду отсутствия русских войск, малочисленности армянских частей и турецкой угрозы захвата Кавказа, ожидание внешнего спасения, даже в случае скорого прихода англичан, представлялось нереальным.

"Внутри региона ничем не могли помочь грузины, поскольку не имели реальной силы, да и сама Грузия нуждалась в защите. В этой ситуации спасение армян ожидалось лишь от авторитетной силы, которая могла воздействовать на турок. Этой силой, этим авторитетом для Турции может быть лишь Германия, кайзер Германии". Католикосом Геворгом V было решено составить делегацию с целью обращения к кайзеру Германии за содействием. 22 апреля 1918 г. армянская национальная делегация в составе трех членов - А. Джамаляна, Л. Назаряна (партия Дашнакцутюн) и Г. Мелик-Карагезяна (Народная партия) прибыла в Берлин. Верховное германское командование заранее поставило в известность Министерство иностранных дел о просьбе армянской делегации сохранить в тайне ее прибытие и избежать освещения со стороны прессы. С 28 апреля по 4 мая армянская делегация представила три меморандума, в которых, указывая якобы на тяжелое положение закавказских армян, просила ограничить аппетиты турок форматом Брестского мира.

Тем временем, после начала 11 мая 1918 года Батумской конференции турецкая сторона ужесточила свои территориальные требования в отношении Закавказского Сейма, выдвигая новые в качестве компенсации за те потери, которые она понесла входе последних военных действий. Значимость требований Османской империи подкрепляло присутствие на конференции командующего турецкой армией на Кавказе Вехиб паши. Армянскую часть закавказской делегации составляли О. Качазнуни и А. Хатисян, а в качестве консультанта был приглашен известный дашнакский деятель С. Врацян. Интересы Германской империи отражал представитель при Закавказском правительстве генерал Отто фон Лосов.

Показательна реакция армянской делегации на позицию турецкой стороны: "Вечером узнали о требованиях турок и пришли в полный отчаяния ужас". Состоялась встреча с руководителем Ф. Лосовым, который даже пытался обнадежить армян и призывал не уступать. 15 мая турецкие войска заняли г. Александрополь и установили контроль над железной дорогой Александрополь-Джульфа. Генерал Лосов на обращение армянских представителей о содействии заявил, что запросит мнение правительства Германии. Вскоре была изложена позиция Германии, намечавшая вместо независимого федеративного Закавказья, создать три государства - Грузия, Армения и Азербайджан.

19 мая фон Лосов предложил закавказской делегации свою посредническую миссию в переговорах с турками, которая была принята. 20 мая 1918 г. в Батуми прибыла новая армянская делегация в составе видного дашнакского деятеля А. Оганджаняна и бывшего члена 2-й Государственной Думы, меньшевика-интернационалиста А. Зурабяна. Члены обеих армянских делегаций решили прибегнуть к защите Германии. Хатисян позже вспоминал отмечал: "Политически мы следовали примеру грузин и ничего больше".

21 мая состоялась встреча с Лосовым, который затребовал письменного изложения армянских требований, представленных на следующий день. Между тем турки после занятия Александрополя стали продолжать наступление, выйдя к пунктам Каракилиса, Баш - Апаран и Сардарабад. Занятие первого означало поход турок через Лори на Тифлис, а двух последних - на Иреван. Ситуация была настолько критической, что католикосу Геворгу V было предложено эвакуироваться из Эчмиадзина.

На основе сведений фон Лосова, 23 мая 1918 г. германский посол в Константинополе Бернсдорф сообщил правительству о продвижении турецких частей к Иревану, поднятии турецкого флага в мусульманских районах, наличии паники в Тифлисе. В письме также отмечалось о фактическом развале Закавказской республики. Как результат - отсутствие государственного субъекта, с которым страны Четверного союза могли заключить договор. Было представлено обращение армянской делегации о покровительстве Германии. Политика османского правительства на Кавказе и в Армянском вопросе трактовалась как проявление "имперского шовинизма": "Целью турецкого империализма в Константинополе является завоевание всего Кавказа". Предлагалось внести коррективы во взаимоотношениях Германии с Турцией.

Тем временем грузины готовились к провозглашению независимости. Опорой политической независимости рассматривалась Германская империя.

Политический выбор Грузии надлежало обосновать армянской стороне. В ночь с 25 на 26 мая 1918 г. между А.Хатисяном и Н.Жорданией, прибывшим в Батуми по вопросам, связанным с предстоящим провозглашением независимости Грузии, состоялись переговоры. На заявление Жордании о создании независимой Грузии последовал демарш-вопрос Хатисяна: "Как, ведь мы же воюем с вами совместно в общей войне, против общего врага?! Как можете вы покинуть нас в тот момент, когда мы еще проливаем кровь?". Последовал расчетливый ответ о размежевании национальных интересов: "Благородно лишь то, что полезно роду". Прозвучал вопрос Хатисяна: "А мы!?". Жордания без колебания ответил о предпочтительности грузинских интересов: "Мы не можем удавиться вместе с вами. Наш народ хочет спасти то, что еще может. Вы тоже обязаны найти язык для соглашения с турками. Другого выхода нет".

26 мая 1918 г. глава турецкой делегации в Батуми Халил-бек Ментеше вручил ультиматум А.Чхенкели как главе закавказской делегации. В нем утверждалось об отсутствии ответа на предложение турецкой делегации от 11 мая об установлении отношений не только на основе Брест-Литовского договора. В ультиматуме турецкой стороны положение Кавказа признавалось критическим и двусмысленным. Как доказательство приводились факты угнетения множества мусульман в Баку со стороны "так называемых революционеров". Тревожным представлялось и положение мусульманского населения в других частях Кавказа. Указывалась ощутимая потребность в свободной переброске турецких войск через Кавказ в ходе мировой войны на другой театр военных действий. Во имя безопасности мусульман, а также исходя из военных соображений, от имени Османской империи требовалась передача ряда территорий: Нахичеванского уезда (за исключением Ордубада и небольшой полосы), половины Шарур-Даралагязского уезда, половины Иреванского уезда (без г. Иревана), Сурмалинского уезда, почти всего Эчмиадзинского уезда, большей части Александропольского уезда с г. Александрополем, Ахалцихского и Ахалкалакского уездов. Разрешался свободный провоз турецких войск по всем железнодорожным линиям Кавказа. На ответ отводилось 72 часа.

26 мая 1918 г. Закавказский сейм провел последнее заседание, где принял резолюцию о распаде Закавказской Федеративной республики. Позиция Германии в Армянском вопросе стала предметом дискуссии между военным и политическим руководством Турции. В изложении великого визиря Талаата паши она имела следующее содержание: "Энвер-паша находил, что армяне никогда не оставят в покое Анатолийские провинции. А небольшая Армения на Кавказе будет стремиться к расширению границ и превратится в вечную угрозу Турции". Талаат паша считал необходимым учитывать послевоенное рассмотрение Армянского вопроса на мирной конференции и выступал за его куцее решение. Мнение великого визиря гласило: "Поэтому лучше удовлетворить их, так как, если даже на свете останется 100 000 тысяч армян, они не оставят в покое никогда. Наконец, создавая небольшую Армению, мы решим Армянский вопрос и так представим перед международной конференцией". Мнение Талаата паши возобладало.

После предъявления турецкого ультиматума в Батуми армянским членам Закавказской делегации ничего не оставалось, как учесть происходящие реалии. 26 мая был принят "Акт о независимости" Грузии, который зачитал председатель Национального совета Н. Жордания. 28 мая 1918 г. Мусульманский национальный совет заявил о создании Азербайджанской Демократической Республики.

28 мая 1918 г. Армянский национальный совет провозгласил себя верховной и единственной властью в армянских уездах. Решение мотивировалось распадом Закавказской Федерации, объявлением независимости Грузии и Азербайджана. Однако вновь созданное армянское государство не имела своего политического центра. 29 мая 1918 года Азербайджанский национальный совет уступил Армении азербайджанский город Иреван в качестве столицы. Данный акт доброй воли делался в надежде на прекращении армянами в будущем вражды в отношении азербайджанских тюрков и территориальных притязаний на нагорную часть Елизаветпольской губернии.

До составления кабинета министров Армянский национальный совет временно взял на себя политические и управленческие функции в армянских уездах. Национальный совет постановил также послать в Батуми для переговоров с турками новую делегацию - Хатисяна, Качазнуни и Пападжаняна для оформления мира с предоставлением им обширных полномочий.

29 мая 1918 г. армянская делегация прибыла в Батуми. В полдень 30 мая состоялось первое заседание, где были рассмотрены границы Турции с Арменией. Вехиб-паша начертил границы армянского государства в 9 тыс. кв. км без определения с Грузией и Азербайджаном. Представители армянской делегации обратили внимание Вехиб-паши на три момента: минимальный размер территории для проживания армянского народа; невозможность снятия Армянского вопроса с международной повестки подобным решением; намеченные границы станут предлогом для напряженных отношений между армянами и турками.

Указанные аргументы были негативно восприняты Вехиб пашой. Расширение территории Армении представлялось возможным путем размена армянского и мусульманского населения: "Территория Армении сегодня мала, так как у вас проживает очень много мусульманских элементов. Дайте нам их, и ваша территория расширится. Вы говорите, что Армянский вопрос - международный вопрос и будет обсуждаться на общей мирной конференции. Мы это прекрасно знаем. Потому-то мы первыми разрешаем его и признаем независимое существование Армении. Что же касается вражды из-за размеров территории, то я должен сказать, что все государства начали с малого и постепенно росли. Важно то, чтобы мы стали друзьями и взаимно защищали друг друга".

Недовольная карликовыми размерами создаваемого государства армянская делегация запросила представления своего мнения в Константинополь. 2 июня 1918 г. Вехиб-паша сообщил армянской делегации о решении центрального правительства Константинополя во имя хороших отношений удовлетворить пожелание о расширении территориальных рамок Армянской республики. Возвращалась шоссейная дорога Амамлы - Иреван, а граница между двумя странами проводилась по вершине Алагеза, спускаясь к Эчмиадзину.

4 июня 1918 г. между уполномоченными Оттоманской Турции и представителями Республики Армения состоялось подписание "Договора мира и дружбы". Договор состоял из 14 статей. Тифлисский Армянский национальный совет известил Иреванский Армянский национальный совет о параметрах Батумского договора. Он рассматривался временной и вынужденной мерой. Допускалось последующее расширение территории армянской государственности. А. Хатисян высказал свое мнение председателю Тифлисского национального совета А. Агароняну: "Привезем мы плохой мир, но привезем и независимую Армению - дом, гнездо, где будет коваться народная мысль".

Таким образом, в мае 1918 г. армянам удалось за счет части территорий Иреванской губернии создать первое на Кавказе национальное государство. Но стратегический расчет армянской дипломатии ставился на расширение его границ на послевоенной мирной конференции, который предполагалось созвать в Стамбуле.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана