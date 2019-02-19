Армения клянчит у России еще один оружейный кредит

Похоже, Россия решила обеспечить Армении продвижение в рейтинге самых милитаризованных стран мира. Несколько лет подряд РА удерживает третью строчку рейтинга, отставая лишь от Израиля и Сингапура. Пора бы ей потеснить соперниц. Сокращение населения и рост притока вооружений из России может этому вполне поспособствовать.

Как сообщает РИА Новости, Армения ведет с Россией переговоры о новых поставках многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом заявил министр обороны Давид Тоноян. По его мнению, речь идет ни много ни мало о 12 таких машинах.

"Все будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция - там существуют вопросы импортозамещения и так далее", - сообщил министр на выставке IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам Тонояна, в конце 2019 - начале 2020 года Ереван получит от Москвы четыре таких самолета.

"Переговоры о поставках продолжаются в рамках выделенного Москвой в 2017 году кредита в $100 млн., после реализации которого Ереван может получить еще один кредит", - добавил Тоноян.

Отметим, что по информации армянских СМИ, Армения еще не начала выплату оборонных кредитов России, общая сумма которых на сегодня составляет $300 миллионов. По всей видимости, российская сторона и не ждет выплат, понимая реальные возможности Армении. Не исключено, что кредит преследует цель лишь закамуфлировать под продажу передачу Еревану вооружений на крупную сумму. Кроме того, такая задолженность Армении дает возможность держать ее на коротком поводке.

Таким образом, не расплатившись за вооружение, полученное по первому, 200-миллионному оружейному кредиту, и получив уже второй, Армения собирается приобрести (будем это так называть) у России еще 8 дорогостоящих летательных аппаратов, чтобы получить господство в небе над Карабахом.

Между тем, военный эксперт Ван Амбарцумян бьет тревогу, утверждая, что Азербайджан собирается приобрести новейшие российские многоцелевые истребители Су-30 МКА и потому направил часть своих пилотов в Алжир для прохождения обучения на алжирских Су-30 МКА, закупленных ранее у России. Эти самолеты, как отметил Амбарцумян news.am, по своим боевым и техническим характеристикам превосходят российские Су-30 СМ, которые Ереван должен получить по контракту у России в 2020 году.

"Но проблема также заключается и в том, что для подготовки пилотов необходимо, как минимум, пять лет. На данный момент наши пилоты не обучены летать на таких современных самолетах, поскольку они все это время летали на дозвуковых истребителях Су-25", - подчеркнул военный эксперт.

Проще говоря, Азербайджан всегда будет на несколько шагов впереди оккупантов.

Зульфугар Ибрагимов