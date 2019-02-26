Милитаристские заявления из Армении звучат все громче.



"Армения меняет свою военную стратегию, переходя из обороны в наступление", - заявил накануне в эфире Общественного телевидения Армении министр обороны Давид Тоноян.



По его словам, кардинально будет изменена философия формирования армянской армии, которая до недавних пор придерживалась стратегии обороны, о чем свидетельствуют закупавшиеся Арменией виды вооружений. Но теперь, при новой власти, армянская армия намерена перейти от обороны к наступлению. Речь все о тех же Су-30СМ.



В последнее время российские истребители упоминаются в СМИ гораздо чаще, чем даже наипопулярнейший "революционный" премьер Никол Пашинян. Военное ведомство и чиновники стараются создать у армянской общественности ощущение, что с покупкой этих самолетов карабахский конфликт можно считать окончательно решенным в пользу Армении.



"Мы не спроста планируем приобрести у России истребители Су-30СМ", - подчеркнул Тоноян.



Армения готовится к войне, причем, на территории Азербайджана, отдаленной от оккупированного Нагорного Карабаха. Тоноян, в принципе, и не скрывает намерений Еревана. Осуждая критиков этой дорогостоящей сделки с Россией, он так и заявил: "Что означает заявления о том, что цена контракта высока. Смотря с чем мы ее сравниваем. Если мы посредством самолетов Су-30СМ сможем выполнять сложные боевые задачи за сотни километров от линии фронта, сохраняя жизнь многих наших солдат, о какой дороговизне может идти речь".



Это заявление можно расценивать как прямую угрозу Азербайджану. Хотя нельзя сказать, что Тоноян в этом плане первый. Ему придется встать в длинную очередь армянских чиновников, экспертов и военных преступников, которые в разное время угрожали ударить по Баку. Чем только они не предлагали нанести удар, от ракет до некоего таинственного мощнейшего оружия, которым якобы владеют карабахские сепаратисты. А один из престарелых генералов, помнится, требовал от МАГАТЭ разрешить Армении иметь ядерную бомбу. О намерениях же ударить по азербайджанской столице российскими "Искандерами" не говорил в соседней стране только ленивый.



Так что Давид Тоноян опоздал.



"Мы не собираемся оставаться в оборонительных позициях. Если речь пойдет о возобновлении боевых действий, то мы медлить не будем", - пообещал армянский министр, в ответ на уточняющий вопрос, нападет ли армянская армия, заявив: "А почему бы и нет!".



Кроме того, Тоноян сообщил о планах взять у России еще один кредит на 100 миллионов, чтобы "решить поставленные задачи, не вступая в гонку вооружений с Азербайджаном", понимая, что по экономическим и демографическим показателям Армении за соседом не угнаться. Что Ереван собрался приобретать на этот раз, он не сообщил, но дал понять, что это будет нечто, что азербайджанской стороне окажется не под силу. Или же ей ЭТОГО не продадут?



Что же заставило Ереван взбрыкнуть? Усилившаяся напряженность в ситуации вокруг урегулирования конфликта после необдуманных и популистских заявлений официальных властей. Стремясь продолжать оставаться любимцем народа, Никол Пашинян испугался, что нимб миротворца может повредить его имиджу среди зомбированной толпы, и резко отскочил на обочину начавшегося процесса. Все еще больше осложнилось после того, как вдохновленные его бравадой, члены его команды принялись наперебой стучать кулаками по столу и выдвигать ультимативные требования в урегулировании конфликта. В конце концов самому Пашиняну, как сообщили армянские СМИ, пришлось потребовать от соратников перестать делать необдуманные заявления, чтобы не обострять ситуацию. Видимо, факт несостоявшейся (утверждается, что после заявлений из Еревана отказалась азербайджанская сторона) в Мюнхене встречи глав МИД Азербайджана и Армении немного остудил популистский пыл армянского премьера. Это был серьезный сигнал.



Следующим сигналом стало не посещение в ходе регионального визита сопредседателями Минской группы оккупированного Карабаха, а также то, что посредники не выступили с заявлением, как обычно делают после переговоров со сторонами конфликта.



Как завил Tert.am эксперт Аветик Чалабян, вызывает тревогу тот факт, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не выступили с заявлением после своего регионального визита. По его словам, заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что участие Карабаха в переговорном процессе должно активизироваться, не претворяются в жизнь - сопредседатели не посетили Ханкенди.



Особенно беспокоит армянского эксперта позиция США в свете недавних заявлений экс-сопреда МГ Ричарда Хогланда, который заявил, что и Баку, и Ереван отклонили "план Лаврова". Чалабян считает неслучайными участившиеся заявления американских дипломатов о возвращении Арменией оккупированных территорий. Тут подразумеваются соответствующие высказывания и советника президента США Джона Болтона, и бывшего посла Ричарда Миллза.



Надо сказать, что антиамериканские настроения в Армении, подогреваемые лоббирующими интересы Еревана в России кругами, достаточно сильны. После нескольких проколов на американском направлении новые армянские власти, словно назло Штатам, стараются выпячивать свои особые отношения с Москвой. Уже явно прослеживается тенденция представлять ситуацию следующим образом: Америка поощряет Азербайджан на войну, но Москва с Арменией и не даст в обиду своего стратегического союзника. Если при прежнем режиме непосильные для армянского бюджета оружейные кредиты вызвали истерику у тех, кто сегодня сам сидит во власти, то правительство Пашиняна называет это великим благом.



Угрозы войной Азербайджану и отправка военнослужащих в Сирию хорошо вписываются в этот армянский хоровод вокруг Москвы.



В заключение отметим, что, угрожая Азербайджану, Никол Пашинян и его команда открыли клуб самоубийц. Потому что ничем иным кроме национального самоубийства, угрозы министра Тонояна назвать невозможно.



Зульфугар Ибрагимов