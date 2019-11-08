Министр иностраннцых дел России Сергей Лавров в ходе своего официального визита в Армению, который состоится 10-11 ноября, обсудит с руководством страны нагорно-карабахский конфликт.

Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az.

"10-11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Армению. В рамках визита пройдут его переговоры с премьер-министром и президентом Армении, переговоры с министром иностранных дел", - заявила Захарова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией