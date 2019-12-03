Азербайджан в настоящее время находится на этапе очень активных реформ

Как передает Day.Az cо ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник Генерального секретаря Международного телекоммуникационного союза Хоулиня Чжао.

"Ваше личное участие в выставке Выставка Bakutel очень важно. Потому что, это свидетельствует о значении мероприятия для Международного телекоммуникационного союза. Мы также считаем это показателем оценки нашей работы в указанном секторе. Как было отмечено вами, это - 25-я выставка. Мы видим, что интерес с каждым годом растет. На самом деле во время этой выставки мы можем поговорить и о достижениях, завоеванных нами в нынешнем году. Считаю, что мы достигли очень хорошего развития в секторе ИКТ, который остается одним из главных приоритетов нашей страны. Потому что он создает много новых идей, приносит новые технологии, способствует модернизации нашей страны", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время находится на этапе очень активных реформ.

"Структурные реформы, реформы, связанные с политическим развитием, прозрачностью. Мы видим очень хорошие результаты. Азербайджан - очень стабильная страна, и большинство населения поддерживает нашу политику. Это основано на демонстрации сильной политической воли, а также больших достижениях в экономической и социальной жизни. Текущий год также был очень заметным с этой точки зрения. Улучшение условий повседневной жизни людей, реализация социальных программ, повышение зарплат и пенсий - все это, естественно, является показателем нашего развития", - отметил Президент.

По его словам, сектор ИКТ как главная ведущая сила экономики будет играть очень важную роль и в предстоящие годы.

"Развитие этого сектора будет способствовать получению нами большего эффекта от реформ. Естественно, я хочу лично выразить вам признательность за внимание к нашей стране. Рад, что вы каждый год посещаете нас на этой выставке. Благодаря этому мы смогли наладить очень плодотворное сотрудничество. Таким образом, я признателен вам и желаю хорошего времяпрепровождения в Баку", - сказал Президент.