Day.Az представляет читателям интервью с азербайджанским экспертом, доктором юридических наук, профессором Намиком Алиевым.

Что привело к трагедии 20 Января? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к самому началу сепаратистского процесса по отторжению у Азербайджана Нагорно-Карабахского региона. Первой пролитой в развязанном армянами конфликте кровью была азербайджанская кровь. И перед организаторами этого процесса встала задача по реализации "операции прикрытия" для того, чтобы свалить вину на азербайджанскую сторону. Поэтому срочно были подготовлены несколько сценариев для провоцирования азербайджанцев на ответные действия, была обеспечена информационная поддержка в советских и армянских диаспорских СМИ. При этом Азербайджан, лишенный информационных возможностей в первые годы конфликта, оказывался в невыгодной позиции оправдывающегося.

Так называемые "погромы" в Сумгайыте в 1988 году и в Баку в 1990 году - это звенья одной цепи, и происходили они по одному и тому же сценарию.

Концентрация беженцев из Армении в Сумгайыте была обеспечена руководством СССР и его марионеткой в Азербайджане А. Везировым. Вместо логичного направления в 1988 году потока беженцев из Республики Армении в Нагорный Карабах и благодаря этому прекращения конфликта, поток был направлен, в основном, в Баку и Сумгайыт. К февралю 1988 года в Баку, Сумгайыте, Кировобаде (Гяндже) и других азербайджанских городах скопилось свыше 4 тысяч азербайджанских беженцев из Армении - людей, лишившихся всего, обозленных и обездоленных. Таким образом, была обеспечена концентрация недовольной протестной массы, способной удовлетворить интересы и цели тех сил, которые занимались созданием и разжиганием конфликта. Оставалось поднести спичку. Однако, несмотря на тщательно подготовленную провокацию, работающую в Сумгайыте агентуру, жители города проявили мудрость и высшую степень толерантности, предотвратив еще большие жертвы. Во время указанных событий погибли 6 азербайджанцев, спасавших армян. Почему армяне-правдолюбцы об этом молчат?

Масштабы и весь замысел провокации были раскрыты благодаря уголовному делу, которое расследовала Генеральная прокуратура СССР. Руководителем следственной группы был следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР Владимир Галкин, который и подписал обвинительное заключение. В ходе расследования московские следователи выявили сенсационный факт - погромами руководил этнический армянин Эдуард Григорян. Допросами трижды судимого Э. Григоряна непосредственно занимался следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР В. И. Калиниченко, были также армянские следователи Назарян и Казарян. Среди членов следственной группы, были представители многих национальностей, живших на территории бывшего СССР - русские, белорусы, евреи, украинцы, армяне. Но несправедливо и даже оскорбительно, что в процессуальных действиях не участвовали азербайджанцы. Именно поэтому никто не может обвинить азербайджанцев в предвзятом отношении к армянам.

Впоследствии по указанию Москвы Эдуарда Григоряна перевели в Армению, где следствие вели армянские следователи. Существует видеозапись в здании прокуратуры Армянской ССР, где пострадавшие сестры Меджлумян опознают изнасиловавшего их Эдуарда Григоряна, и он начинает их умолять отказаться от своих показаний: "Сестричка, я тоже армянин, не называйте меня!". Но сестры Меджлумян в Ереване открыто в лицо Григоряну заявляют на суде, что он был главным, и наотрез отказываются изменить свои показания, несмотря на оказываемое на них с разных сторон давление.

Теперь армянам следует ответить общественности на главный вопрос: почему они и их покровители выпустили на свободу этнического армянина Эдуарда Григоряна, осужденного приговором суда, как организатора "погромов армян" в Сумгайыте?

Если обратить внимание, в последнее время, в связи с разоблачениями виновных в сумгайытских событиях, тон армянских писак несколько изменился. Теперь они говорят о необходимости "раскрытия тайны сумгайытских событий", пытаясь поставить под сомнение материалы уголовных дел. Первоначально вся вина возлагалась исключительно на азербайджанскую сторону. Теперь ситуация изменилась, и, получив аргументированный отпор, наши оппоненты пытаются использовать излюбленный маневр: внести сомнение в доказанную истину.

Клеветническая кампания вокруг Азербайджана в связи с событиями в Сумгайыте - это бумеранг, который всегда будет возвращаться к тем, кто пытается его запустить. Истина установлена следствием, есть вступившие в законную силу судебные приговоры. К сожалению, организаторы помогли ряду виновников в советское время избежать заслуженного наказания. Будем верить, что это не навсегда.

В середине января 1990 года уже в Баку была использована та же схема. В то время определенная часть беженцев из Армении успела перебраться в Баку, да и Сумгайыт от столицы не так далеко. В Азербайджане росло недовольство политикой СССР в отношении националистической, тогда уже фашистской Республики Армения. Руководство Союза искало повод для подавления национально-освободительного движения в Азербайджане, защиты и сохранения власти своего ставленника, продолжения политики арменизации Южного Кавказа.

Технологии были отработаны, и эта спичка была брошена. Однако, как и в Сумгайыте, планы Москвы были разрушены толерантностью бакинцев, их правильным пониманием ситуации: погромы были пресечены внутренними силами и не достигли своей цели. Однако обозленный провалом планов и стабилизацией обстановки в Баку Михаил Горбачев через несколько дней после этого отдал приказ о вводе войск в Баку и расправе над мирным населением. Никаких оснований для этого ввода уже не было. Это была просто месть азербайджанскому народу, выстоявшему вопреки несправедливой, преступной политике союзного центра, продавшегося армянскому лобби.

Сегодня, на мой взгляд, в мировом сообществе складывается такая ситуация, что дела с армянским лобби и его поддержка являются чем-то неприличным, недостойным порядочных, интеллигентных людей. Поддержка армянского сепаратизма, фашистских идей Еревана и его политики по обелению нацистских преступников и террористов является свидетельством коррумпированности и продажности, поскольку все это чуждо нормальному демократическому, правовому сообществу.

Лейла Таривердиева