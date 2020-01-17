В ноябре прошлого года в ходе визита в Армению главы МИД России Сергея Лаврова (ныне и.о. министра иностранных дел) в Ереване ожидалось подписание меморандума касательно американских биолабораторий, созданных в этой стране. Подписание меморандума анонсировалось пропагандой шумно, но документ так и не был подписан.

"Поработаем. Когда стороны будут готовы, тогда и подпишем", - объяснил это журналистам Пашинян, не уточнив, однако, какие именно моменты российская сторона хотела доработать.

В конце декабря посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что меморандум по биолабораториям между Арменией и Россией находится на высокой степени готовности, а официальный представитель МИД Мария Захарова высказала надежду, что "процесс не затянется".

Между тем, судя по сообщениям армянских СМИ, документ все еще не подписан и никаких обсуждений не проводится. Стороны словно забыли о нем.

Отметим, что, несмотря на заверения Никола Пашиняна, что лаборатории хоть и созданы Штатами, но находятся в полной собственности Армении и американцами не финансируются, из армянских же СМИ можно узнать, что финансирование модернизации и оснащения биолабораторий, направленных против России, шло и идет через Пентагон. Так, на модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило 10 млн. долларов. А если учесть тот факт, что, согласно армянским медиа, в стране ширится влияние фонда Сороса, то словам Пашиняна верится все меньше.

Верят ли заверениям Еревана и добрым намерениям армянских властей в России? Скорее всего, нет. Вероятно, по этой причине запланированный к подписанию в ноябре меморандум был остановлен по инициативе российской стороны. И это при том, что Пашинян горячо обещал распахнуть перед русскими двери треклятых лабораторий. Сеть лабораторий охватывает Ереван, Гюмри, Иджеван, Лорийскую, Гегаркуникскую и Сюникскую области.

Информация о биологических лабораториях, размещенных США в республиках бывшего СССР, муссируется уже двадцать лет. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко неоднократно призывал к бдительности граждан России. По его словам, по всему периметру ее границ расположены биологические лаборатории, где военные ученые из США под дипломатическим прикрытием создают вирусы, бактерии и токсины. Проще говоря, новое биологическое оружие.

В Армении эти страхи россиян считают несерьезными, там убеждены, что биолаборатории Пентагона не несут никаких угроз. Пашинян, делая вид, что не понимает тревоги россиян, и строя из себя наивного парнишку, ранее заявил, что очень даже хорошо, что у Армении есть такие качественные лаборатории.

"Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории. Это никак не может быть использовано против России", - бодро заявил он.

Напомним, что около десятка биолабораторий созданы Пентагоном в Армении, начиная с 2008 года, они действуют в рамках американской оборонной "Биологической программы совместного участия" (CBEP). Согласно источникам зарубежных СМИ, в лабораториях проводятся секретные исследования по использованию и разработке биооружия. В частности, на предмет использования в качестве биооружия исследуются сибирская язва, бруцеллез, чума, африканская чума свиней и туляремия. Судя по открытым источникам, пару лет назад в армянских лабораториях были проведены исследования по чумной палочке под названием "Животные с позитивным тестом на чумную палочку в Армении". Американская сторона также продолжает финансирование серьезных исследований в расположенных в Армении лабораториях туляремии на предмет ее использования в качестве потенциального биооружия.

И так далее. В зарубежных СМИ можно найти достаточно информации, опровергающей Никола Пашиняна. То, что премьер Армении лукавит, ясно всем, и лучше ему было бы не пытаться выглядеть еще более смешным, чем он есть. Ведь, согласитесь, сказки о том, что нищая Армения сама финансирует исследования, стоящие столько, сколько ее госбюджет, это очень смешно.

Зульфугар Ибрагимов