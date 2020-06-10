Армянские группировки запугивают местное население и СМИ в Краснодарском крае

Армянские СМИ и так называемые "общественные" армянские организации провокационного назначения (мы уже упоминали их в предыдущей статье) нападают на Gradator.Ru и ряд других СМИ, пытаясь голословно обвинить в "разжигании межнациональной розни".

Как передает Day.Az, под "межнациональной рознью" армяне подразумевают все чаще появляющиеся в российских, и даже зарубежных СМИ сообщения о тревожной ситуации на юге России.

В частности, в Краснодарском крае России непропорционально увеличивается численность армянского населения, бизнес в подавляющем соотношении контролируется выходцами из Армении, распоясался армянский этнический криминалитет. Более того, стали проявляться политические требования с подачи активистов армянской диаспоры. И если какие-то российские СМИ передают эту информацию с мест, армянские активисты навешивают на них всевозможные ярлыки и обращаются с жалобами на них в суд и прокуратуру.

Но, не взирая на попытки специфических армянских организаций "заткнуть всем рты", среди россиян юга России растет число тех, кто уже открыто выражает свое недовольство темпами расселения и манерой поведения армян, ставших самым большим по численности этносом в этом самом богатом, курортном регионе России.

И что, теперь армянские организации на всех будут подавать в суд и прокуратуру за каждое нелестное слово, высказанное в их адрес?

Или будут судить вот эту русскую женщину, жительницу Сочи, которая взяла на себя смелость выступить с видеообращением, посредством которого она возмущается "территориальными аппетитами" армян.

Как передает Youtube-канал "Важный Поток", в своем обращении женщина отмечает, что ей надоело без конца слышать территориальные претензии армян на чужие земли.

"Дело дошло до того, что уже везде пишут "Сочи - армянская территория". У вас и так война в Карабахе с мусульманами. Вы умудрились занять их территории. Теперь благодаря тому, что добродушный к вам Горбачев поселил вас в Сочи, вы будете и на эти земли претендовать? Не хотите обратиться к нему, чтобы он вас вновь куда-нибудь вывез?", - говорит женщина.

Можно пройти по ссылке, чтобы ознакомиться с данным видео.

Россияне не на пустом месте выражают озабоченность тем, что Краснодарский край может превратиться в моноэтнический армянский регион России. Согласно армянской поведенческой модели, постепенно отсюда могут выдавливаться представители других этносов, в том числе русского. Поэтому армянская диаспора так давит на казаков, которые больше всех пытаются сдержать процесс арменизации Кубани.

Армянские националистические организации и СМИ, действующие в России, стараются перекрыть те российские медиа, которые пытаются обратить на это внимание. Стремятся представить эти российские СМИ, как "азербайджанский агитпроп". Однако какое отношение азербайджанцы имеют к вопросу Краснодарского края? У них своя головная боль из-за Карабаха и прилегающих к нему территорий, которые те потеряли, в свое время так же пассивно упустив процесс повального заселения Карабаха армянским этносом. Результат известен.

Сейчас вопрос юга России - это проблема России, и только.

Армянские организации иронизируют по поводу публикаций Gradatora о засилье армян в российских СМИ, кинематографе, на телевидении. Пишут, что "коварные" армяне якобы заполонили средства массовой информации России".

А разве нет? Разве не заполонили? Не признать этот факт невозможно. Достаточно пройтись по позициям главных редакторов СМИ, директоров, телеведущих, продюсеров, режиссеров, приглашаемых на ТВ экспертов. Gradator сделал массу публикаций на эту тему с приведением конкретных списков. Ситуация более чем тревожная.

Наше издание не преследует цель оскорбить армянский этнос, но и армяне не должны забывать, что Россия - не Армения. Армяне заявляют, что у них есть уже "два армянских государства" (беспрецедентный в мировой практике факт - авт.), одно из которых они, кстати, создали на территории Азербайджана. Но пусть не забывают, что в России у них этот опыт не пройдет.

На данный момент армянские СМИ и организации, пропагандирующие национализм и тероризм, продолжают угрожать российским СМИ, тем самым нарушая право на свободу слова в России.