Президент Ильхам Алиев: На международной арене с одобрением воспринимают методы борьбы Азербайджана с коронавирусом

На международной арене с одобрением воспринимают методы борьбы Азербайджана с коронавирусом.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии трех больниц модульного типа, построенных в столичном поселке Бильгях, а также в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

"Созданы все условия для того, чтобы граждане Азербайджана были окружены вниманием и заботой государства. Считаю, что проделанная до сих пор работа и ее результаты являются отражением именно этой политики. Неслучайно на международной арене с одобрением воспринимают методы борьбы Азербайджана с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в этой области, причем несколько раз. Как на первом этапе пандемии, когда мы приняли оперативные меры, предприняли все необходимые ограничительные шаги, так и в последующий период. Недавно представители Всемирной организации здравоохранения вновь высоко оценили проделанную в Азербайджане работу", - заявил глава государства.

По его словам, наша основная задача - уберечь людей от этой болезни, спасти их жизнь. "Конечно, у нас были и потери, но в сравнении с некоторыми странами ситуация в Азербайджане во много раз лучше. Это свидетельствует о том, что там, где есть продуманная политика, единство между народом и властью, высокое доверие к предпринимаемым государством действиям, бывает и результат. Я до сих пор ежедневно получаю письма от сотен граждан. В этих письмах высоко оценивается проделанная работа. В печати публикуется лишь небольшая часть этих писем. Однако они свидетельствуют о том, что письма поступают из всех районов, от людей всех категорий, и люди выражают признательность. В то же время решены материальные проблемы граждан, оказавшихся в ограничительный период в сложной ситуации. Азербайджан и здесь проявил лидерство. В целом, на борьбу с пандемией и для страдающих от нее безработных, людей, относящихся к малообеспеченным слоям, предпринимателей и организации всей этой работы предусмотрены средства в размере 3,5 миллиарда манатов, и они расходуются. Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов - на все это государство выделило крупные средства", - подчеркнул глава государства.

Я также высоко оцениваю деятельность структур, организовавших эту работу, добавил он. "Активно работают Оперативный штаб, Агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB. Я хочу особо отметить деятельность, самоотверженность врачей. Азербайджанский народ очень высокою оценивает самоотверженность врачей. Я тоже хочу еще раз поблагодарить всех врачей. Они рискуют своей жизнью. Месяцами не могут увидеть свои семьи, в тяжелейших условиях, специальной одежде круглосуточно находятся рядом с больными, спасают их жизни. Очень низкий уровень смертности у нас достигнут, в первую очередь, за счет профессионализма и самоотверженности врачей", - сказал Президент Ильхам Алиев.