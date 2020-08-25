Шойгу: Действия России никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана

Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье и ее действия не направлены против третьих стран в этом регионе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера. Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье", - сказал Шойгу.

Шойгу сообщил, что Россия и Азербайджан выйдут на прежние темпы сотрудничества, сниженные из-за пандемии коронавируса, в этом или следующем году.

"Несколько сузились наши горизонты по военному сотрудничеству из-за пандемии, но я абсолютно убежден, что мы сегодня обсудим [эту ситуацию] и примем все меры для того, чтобы то, что было упущено за это время, было наверстано если не в этом году, то в следующем", - сказал Шойгу.

Шойгу отметил, что несмотря на пандемию, развивается сотрудничество в области подготовки азербайджанских специалистов.