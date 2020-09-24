Азербайджан переживает свой золотой период - цените свою страну

С конца минувшего года Президент Ильхам Алиев дал старт самым масштабным реформам в истории современного Азербайджана. Реформы стали работать и менять качество жизни.

На протяжении всего текущего года, невзирая на фактор коронавируса и армянские провокации, наблюдается последовательный процесс качественной перезарузки системы государственного управления, обновления кадров и принципов работы госаппарата, налаживаются и упрощаются коммуникации между властными структурами и социумом, не снижается внимание к борьбе с коррупцией.

Внедряются новые технологические платформы, позволяющие выстраивать транспарентный каркас управленческой системы, экономика приобретает более внятный социально направленный характер. Возрождается и поощряется развитие аграрного сектора и других перспективных сфер занятости социума, стимулируется частное предпринимательство и развитие малых и средних предприятий. Система налогообложения либерализируется, минимизируется степень влияния надзорных органов в сфере предпринимательства. Возможно, общество еще не в полной мере осознает и учится пользоваться открывающимися возможностями для самореализации и улучшения качества жизни. Но предпосылки к этому создаются, и будут только наращиваться.

Большое внимание в стране уделяется защите и поддержанию здоровой экологической среды, улучшается облик городов и регионов Азербайджана, страна покрылась сетью качественных дорог и развязок, что существенно улучшает межрегиональные коммуникации. В регионах Азербайджана строится новая инфраструктура, продолжается газификация самых отдаленных сел, что позволяет постепенно стирать дистанцию между столицей и периферией. Более того, столичные жители проявляют все больший интерес к регионам, что в перспективе может повлиять и на качество жизни в провинции, и на развитие внутреннего туризма. На развитие туриндустрии в Азербайджане положительно влияет и развитие инфраструктуры туризма, и повышение качества туруслуг, и большая программа реставрационных работ, наблюдаемая по всей стране, особенно в исторических зонах, осуществляется возрождение и популяризация памятников материального и духовного наследия Азербайджана.

На наших глазах замазученные поселки, хранившие память нефтяного Баку, превращаются в культурные благоустроенные оазисы. Пираллахы, Балаханы, Биби-эйбат получают новое рождение и становятся центрами привлечения туризма и символикой современного Азербайджана.

Новый облик Баку, новое прочтение истории Азербайджана рождается через реализацию идей и инициатив непосредственно Президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Недавно они представили обществу новый Балаханы - сакральный город на Абшероне, где переплетается и нефтяная история, и философия азербайджанской культуры.

Балаханы - одно из древнейших поселений Баку. До нефтяного бума начала ХХ века Балаханы располагался на Великом Шелковом пути и занимал стратегическое положение. На протяжении веков это место было одним из основных пунктов на караванном пути, пролегавшем от Китая до Испании.

Очевидно, что Балаханы вновь станет одним из центров преломления Великого шелкового пути из Азии в Европу. Сюда будут приезжать туристы из многих стран мира - Президент видит это будущее. Поэтому святыни прошлого оживают в настоящем и формируют будущее. Как один из символов Балаханы, реставрирован караван-сарай Шаха Сафи, построенный в 1635-1636 годах, он также известен среди населения как дворец Хаджа Рухуллы. Реставрированы и такие средневековые архитектурные памятники, как Мечеть Гаджи Шахлы, мавзолей Шакира ага. В Балаханы также созданы городки искусств, спорта, в том числе крупнейший в стране Дворец водных видов спорта, бульвар. Аналогичная программа будет реализована и в Биби-Эйбате и еще примерно в 7-8 поселках, но каждый из них будет иметь свой оригинальный облик и философию. Как сказал Президент Ильхам Алиев, "Балаханы и Бибиэйбат мы должны превратить из зон экологической катастрофы в зоны экологического рая, и мы делаем это".

И не только Балаханы и Бибиэйбат, весь Азербайджан - это экологический рай.

В Азербайджане хочется жить, Азербайджан хотелось бы еще больше узнавать и развивать. Иностранцы, посещающие Азербайджан, периодически задают вопрос: "Понимаете ли вы, в какой замечательной стране живете? Понимаете ли, в какое золотое время вы живете? Цените ли то, что имеете? У вас безопасная, толерантная страна, современный лидер, вы живете без страха".

Вопрос важный, подталкивающий к переосмыслению, повышающий планку самосознания и стимулирующий патриотические настроения. Мир живет в переломный период. Возможно, самые сложные испытания еще впереди, и нет ясности в понимании будущего. Но есть хорошее настоящее, которое важно ценить и беречь.

Алла Михайлова