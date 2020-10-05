В Агдаме и Геранбое армянским обстрелом убиты и ранены мирные жители Азербайджана

Военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает терроризировать мирное население Азербайджана , передает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Сообщается, что вооруженные силы страны-оккупанта, умышленно взяв на прицел населенные пункты и демилитаризованные зоны, а также не являющиеся военной целью, четко различаемые объекты, в том числе мирное население, пятого октября 2020 года подвергло интенсивному обстрелу различные территории Агдамского района, в результате чего погиб Рагимов Эйваз Муса оглу 1954 года рождения, житель села Учоглан Сафаров Мехман Агалар оглу 1971 года рождения госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Помимо этого, во время артобстрела населенных пунктов Геранбойского района в результате попадания снаряда в жилой дом погибла жительница села Гызыладжылы Аббасова Разия Байрамали гызы 1955 года рождения. Кроме того были госпитализированы с осколочными ранениями различной степени тяжести в результате попадания другого снаряда в жилой дом Гасанов Мешди Ибрагим оглу 1958 года рождения, его дочь 1984 года рождения Севиндж Гасанова и малолетний внук 2011 года рождения Гасанов Эльджан Эльгюн оглу, а также Алекперов Расим Надир оглу 1969 года рождения - в результате разрыва снаряда на открытой местности.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют все возможные в боевых условиях оперативно-следственные мероприятия.