Герой апрельских боев продолжает уничтожать технику ВС Армении

Прапорщик Таир Мисирханов, уничтоживший в апрельских боях 2016 года шесть танков и награжденный орденом "Азербайджан байрагы", продолжает уничтожать технику противника и сегодня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, Мисирханов, отважно сражающийся с начала контрнаступательной операции по освобождению азербайджанских земель от армянской оккупации 27 сентября, проявил личное мужество и на сегодняшний день уничтожил еще 11 единиц бронетехники ВС Армении.

Храбрый боец, участвовавший в победах азербайджанской армии и уничтоживший в общей сложности 17 машин противника, говорит, что гордится этим и будет бороться до конца за обеспечение территориальной целостности нашей страны.