Гуманизм Азербайджана

Международное право по карабахскому вопросу всецело на стороне Азербайджана, что было отчетливо видно во время и после Второй карабахской войны. Непрекращающиеся попытки армянского лобби по очернению имиджа Азербайджана, распространению дезинформации о нашей стране, в итоге ставили в неудобное положение самих авторов грязных кампаний.

Одним из примеров дезинформации является пропаганда армян о том, что задержанные в Азербайджане армянские военнослужащие якобы "подвергаются пыткам, бесчеловечному обращению и т.д.". К сожалению, некоторые зарубежные организации и даже официальные лица ряда стран повелись на поводу армянского лобби и поддержали претензии Армении, намеренно или не осознавая выразив поддержку антиазербайджанским кампаниям.

Но когда Азербайджан в рамках гуманитарного шага передал армянской стороне 15 задержанных диверсантов и они вернулись домой, весь мир стал свидетелем того, насколько лживы оказались тезисы армянских диаспорских кругов об Азербайджане. В Сети широкую популярность набрало фото армянских диверсантов в автобусе, где отчетливо видно, как дружелюбно и милосердно обращались с ними в Азербайджане.

Гуманизм является составной частью государственной политики Азербайджана, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Благодаря политике гуманизма большое количество людей, ранее осужденных за те или иные преступления, раскаивались и начинали адаптироваться в обществе. Тем самым подавался пример другим заключенным, что в конечном итоге привело к резкому снижению числа преступлений в стране. Одна из основных целей политики гуманизма - перевоспитание и реабилитация людей, которые впоследствии смогут участвовать в системе общественных отношений.

Политика гуманизма также проявляется в поисках и возвращении тел погибших армянских военнослужащих во время Второй карабахской войны. Азербайджан неоднократно доказывал свою приверженность принципам гуманизма, наша страна придерживается всех норм и принципов, установленных международным правом. Азербайджан передала Армении уже более 1600 тел, найденных на освобожденных от оккупации территориях. Процесс продолжается и даже армяне признают, что Азербайджан готов довести это дело до конца.

Благородство Азербайджана не ограничивается лишь передачей тел погибших. После 44-дневной войны Азербайджан восстановил контроль над двадцатикилометровым участком трассы Горис-Капан, связывающим ряд населенных пунктов Армении. При этом граждане соседней страны свободно проезжают по территории Азербайджана, никаких препятствий наша сторона им не создает. Что это, если не проявление гуманизма со стороны Азербайджана?

К сожалению, мы не видим подобного отношения со стороны Армении. Армянская сторона до сих пор не предоставляет никакой информации о более чем 4000 азербайджанцев, взятых в плен во время Первой карабахской войны. Ничего не известно об их судьбе, живы ли они, в каких условиях они находились все это время.

При этом ряд иностранных организаций, причисляющих себя к приверженцам идей гуманизма, ведут себя так, как будто в рот воды набрали. Однако как только речь касается армянских фейковых обвинений в адрес Азербайджана, эти же международные структуры словно просыпаются после зимней спячки и начинают штамповать один за другим заявления, резолюции, декларации и прочие ничего не значащие бумажки. Разве можно называть такой подход демократией?

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az