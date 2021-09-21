https://news.day.az/politics/1382461.html Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с турецким коллегой
Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с турецким коллегой
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Джейхун Байрамов написал на своей странице в Twitter.
"Встретились с моим братом Мевлютом Чавушоглу в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - отметил глава МИД Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре