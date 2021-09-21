Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с турецким коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Джейхун Байрамов написал на своей странице в Twitter.

"Встретились с моим братом Мевлютом Чавушоглу в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - отметил глава МИД Азербайджана.