Декларация Азербайджана и России - это фундаментальный камень в основу будущего миропорядка

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии со стороны Президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина является историческим событием во взаимоотношениях двух государств. Это пример для других стран постсоветского пространства. Пример конструктивных, вменяемых, порядочных отношений, которые складываются между Азербайджаном и Россией.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

По словам политолога, подписание Декларации во многом связано с той принципиальной позицией, которую занял Владимир Путин во время Отечественной войны азербайджанского народа, Он недвусмысленно заявил всему тому лобби, в том числе внутри России, которое кричало и пыталось втянуть РФ на сторону армянских сепаратистов в этот конфликт, что Карабах - это Азербайджан, заявил Шевченко.

"Эти слова Президента России заложили крепкий и надежный фундамент дальнейшим отношениям и переговорам. Безусловно, Президент Азербайджана, который учился и преподавал в Москве, прекрасно знает Россию, как политик сегодня протягивает руку дружбы в отношении России. Это произошло в тот момент, когда Россия делает тяжелейший шаг в своей истории, защищается от давления и агрессии Запада, который пожирает шаг за шагом пространство бывшего СССР так же, как армянские националисты в свое время пожирали пространство Азербайджана. Это связанные вещи. Честно говоря, наверное невозможно себе представить более дружественного шага со стороны других государств, чем тот, что сегодня делает Азербайджан", - подчеркнул он.

Российский эксперт выразил уверенность, что соглашение было заключено не благодаря, а вопреки мировой конъюнктуре.

"Оно исходит из коренных и подлинных интересов народов двух стран. Сегодня два лидера Ильхам Алиев и Владимир Путин показали, что они действуют в стратегических и коренных интересах народов наших стран. Речь идет не только о странах, но и о регионе (Турции, Иране, Грузии и Армении). Сегодняшнее соглашение - это фундаментальный камень в основу будущего миропорядка и будущего мира. И это, конечно, историческое событие", - полагает наш собеседник.

Комментируя заявление Владимира Путина о том, что Россия заинтересована в восстановлении торговых и транспортных связей в Карабахе, Шевченко заявил:

"Опыт российских компаний в самых широких сферах может быть полезен для восстановления торговых и транспортных связей в Карабахе. Конечно, Азербайджан будет решать, кто и как будет работать на его суверенной территории. В этом вопросе Россия может оказать огромное содействие во многих сферах. Сам факт участия России в таких работах уже говорит о том, что декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией это не просто формальная бумага, а документ достаточно широкого профиля", - заключил Максим Шевченко.

Абдул Керимханов