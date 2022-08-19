Еще один армянский олигарх решил предать Россию и сбежать из страны

Автор: Мехти Ахмедзаде

Предательство армян в отношении России и русских набирает новые обороты. И если раньше у кого-то ещё оставались сомнения, то теперь абсолютно ясно, что предательство стало национальной традицией Армении. Тот, кто придумал для пропаганды несуществующей в природе армяно-российской дружбе лозунг "Навеки вместе" наверняка думал, что попал в яблочко. Но на самом деле он промахнулся. С точки зрения логики, конечно, все правильно - Армения была создана Россией и никуда ей от нее не деться. Но надо знать, с кем имеешь дело, рассчитывая пробудить у армянства чувство благодарности.

С тех пор, как начался конфликт в Украине и РФ попала под многочисленные санкции Запада, российские армяне-олигархи, которые прикрывались имиджем "истинных патриотов России", показали свое истинное лицо и пытаются сбежать из страны, чтобы спасти свои грязные деньги.

К примеру, в марте этого года выяснилось, что бизнесмен Альберт Авдолян, являющийся создателем российской телекоммуникационной компании Yota, членом совета директоров "Сибантрацита", главой фонда Telconet Capital и компании "А-Проперти", бесследно растворился в Объединенных Арабских Эмиратах, спешно поменяв свою фамилию и забрав свое состояние.

Авдолян стал одним из первых армян, благодаря которым Россия стала свидетельницей очередного предательства. Небезызвестно, что армянские олигархи долгое время накапливали капитал на русской земле, а как только наступили непростые дни, они начали убегать из страны, сломя голову.

Сегодня стало известно еще об одном таком армянском беглеце. В российских СМИ появилась информация, что следующим кандидатом на эмиграцию или за решетку является бизнесмен Сергей Асланян.

Асланян скромно прячется за Тиной Канделаки

Асланян известен тем, что после ссылки в Ситроникс он начал плотно зарабатывать на госзаказах, которые ему поставляли товарищи по цеху в лице Тины Канделаки и ее мужа. Это IT-решения для Олимпиады (которых никто не увидел) или системы учета и проверки багажа в аэропортах. Круче всего ему удалось нажиться на линии высокотехнологичных микросхем, которую с помпой открывали высокие чиновники, но которая так и не заработала. Поэтому если у кого-то есть вопросы вроде "почему Россия до сих пор все только планирует выйти на рынок полупроводников", ответы на них знает Асланян, но держит в своем кармане.

Параллельно с этим именно при помощи Асланяна создается либеральный канал RTVI. В мирное время на это закрывали глаза, но теперь к Асланяну слишком много общих вопросов: где деньги, почему ведется финансирование иноагентов и как так получилось что боевые товарищи выпадают из расстрельных списков. Самый главный вопрос которым сейчас задается сам Асланян - выпустят ли его хоть на эконом-классе из Внуково в Армению, да и стоит ли? И вопрос не праздный: сообщается, что Асланян уже взят в разработку осведомленными людьми.

Кстати, у Канделаки не мало своих финансовых махинаций. Очевидно, что все они объединены в одну свору, мафию, которая поделила пирог поровну. Очень они похожи - все эти Канделаки, Симоньяны, Кеосаяны и другие паразиты на теле российской экономики и государственного бюджета. Их всех - таких "русских" до мозга костей, пламенных "патриотов" России, интересуют совсем не интересы страны, которая приютила их или их предков. Патриоты они только на словах, а на деле - многочисленными армянскими фамилиями на рынке РФ движут только шкурные, личные интересы. Заработать, наворовать побольше, не стесняясь ничего - вот их единственная формула.

Мы ранее неоднократно писали о засилье армян в России, о том, как они постепенно опутали все, что только можно. Армяне используют все возможности для наращивания капитала и влияния, для того, чтобы продвигать своих людей все выше и выше. В России они самые русские. В США - самые американские, во Франции - французы до мозга костей.

Но на самом деле они всегда остаются армянами, которым плевать на страны и народы, которые их приютили. Эти страны и народы будут преданы при первой же возможности - если армянам будет это выгодно...Массовое бегство армянских олигархов является всему доказательством.