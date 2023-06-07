https://news.day.az/politics/1571404.html Начался рабочий визит премьер-министра Азербайджана в Сочи
Начался рабочий визит премьер-министра Азербайджана в Сочи
7 июня начался рабочий визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.
Об этом сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.
Премьер-министр также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в III Евразийском конгрессе в качестве гостя.
Кроме того, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч Асадова с зарубежными коллегами.
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