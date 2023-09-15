Армения нанесла удар в спину России

Провластная армянская блогосфера, курируемая соответствующими подразделениями администрации Н. Пашиняна, получила команду начать масштабную информационную кампанию по дискредитации РФ и российского политического руководства.

Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале сообщил российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам эксперта, в качестве хедлайнера в эфир был выпущен раскрученный пропашиняновский блогер Роман Багдасарян, выступивший с абсолютно хамскими и недопустимыми в любом цивилизованном обществе оскорбительными заявлениями в адрес первых лиц России.

"Тезисы выступления Багдасаряна полностью коррелируются с недавними антироссийскими заявлениями, публично сделанными премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его "правой рукой", спикером парламента Аленом Симоняном. Причем Багдасарян - копируя и "творчески развивая" тезисы Симоняна - особо обрушился на официального спикера МИД РФ, допустив использование ненормативной лексики.

Вся эта отвратительная и циничная информационная кампания официального Еревана происходит - что весьма примечательно - на фоне стартовавших армяно-американских военных учений Eagle Partner 2023 и активной антироссийской подрывной работы разведывательно-наблюдательной миссии Евросоюза, окопавшейся в Армении", - пишет российский политолог.

Одновременно, продолжил он, армянские военнослужащие и боевики армянских НВФ в Карабахе практически ежедневно устраивают вооруженные провокации с целью обострить ситуацию.

"Отмечаются также прямые провокационные действия армянских сепаратистов в Карабахе против российских миротворцев, их транспортных средств, бронетехники и пунктов дислокации РМК.

Нельзя исключать, что на фоне углубляющегося политического кризиса между Москвой и Ереваном, со стороны сепаратистов может последовать широкомасштабная вооруженная провокация против РМК - с целью спровоцировать боестолкновения между российскими и азербайджанскими военнослужащими, чтобы потребовать ввода в регион "голубых касок" (вооруженного контингента) ЕС с международным (читай - западным) мандатом.

Особо следует подчеркнуть, что удар в спину России возглавляемая Пашиняном Армения нанесла в момент, когда все усилия Кремля сосредоточены на решении задач специальной военной операции и преодолении широкомасштабных западных санкций путем запуска транспортного коридора "Север - Юг"", - заключил Игорь Коротченко.