Очередная провокация армян

19 сентября в 02:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабейского района, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.