https://news.day.az/politics/1599061.html Очередная провокация армян - позиции ВС Азербайджана обстреляны
Очередная провокация армян - позиции ВС Азербайджана обстреляны
19 сентября в 02:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабейского района, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
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