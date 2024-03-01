Минобороны Азербайджана о площади разминированной в этом году территории

В рамках мер, реализуемых инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии, с начала нынешнего года по 1 марта от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 205 гектаров земли.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

На сегодняшний день инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 36 260 гектаров освобожденных территорий. В целом, было обнаружено 10440 единиц противопехотных, 3301 единиц противотанковых и 12693 единиц неразорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, в том числе взрывчатые вещества, изготовленные кустарными способами, уничтожаются путем подрыва и сжигания в специально отведенных местах с учетом мер безопасности.

При очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры. Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях продолжаются, сообщило минобороны.

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