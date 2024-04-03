Встреча в Брюсселе 5 апреля это подготовка к войне

К сожалению, Пашинян остается инструментом в руках Запада. Была надежда, что после освободительной Второй карабахской войны, после крупного поражения Армении власти этой страны сделают правильные выводы и вынесут правильные уроки. А именно - откажутся от влияния Запада, включатся в региональную интеграцию, свяжут судьбу Армении с ее соседями, с общими интересами региона. Но Пашинян упустил этот шанс. Потеря такого шанса в этот раз обойдется очень дорого армянскому народу, который сегодня втянут в авантюру.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий публицист и политолог Мехмет Перинчек.

Встреча в Брюсселе 5 апреля, считает он, это в каком-то смысле подготовка к войне и против Азербайджана, и против России.

"Армения сама, конечно, не способна воевать с Россией или Азербайджаном. Но на ее территории будут размещены натовские войска, что само по себе уже может стать причиной разжигания конфликтов и будет способствовать росту напряженности в регионе. Армения выбрана плацдармом для действий НАТО, коллективного Запада против России, Турции, Азербайджана и Ирана. Это я бы назвал попыткой коллективного Запада открыть второй фронт против России. В Европе и США прекрасно понимают, что из Армении не удастся сделать победительницу, но ее могут использовать, как инструмент торможения мирного процесса на Южном Кавказе и препятствования региональной интеграции. У Армении нет никаких шансов в вооруженном противостоянии, и ей уготована участь стать жертвой интересов Запада. Встреча в Брюсселе 5 апреля, как бы ее не анонсировали, станет подготовкой к этим процессам", - сказал Перинчек.

По словам турецкого политолога, мониторинговая миссия ЕС, действующая в Армении, в конечном итоге будет превращена в военизированную структуру. В ней уже сейчас присутствуют представители спецслужб западных стран, и в дальнейшем она будет активизировать свою деятельность на Южном Кавказе и заниматься провокациями. По мнению Перинчека, последний теракт в Москве был направлен не только против российского народа. Эту акцию он считает меседжем так же и Азербайджану, ведь осуществлен теракт был в концертном зале, принадлежащем азербайджанскому предпринимателю, и это вряд ли было случайностью.

"Участие в западных играх не будет полезно армянскому народу. Если Армения еще больше изолирует себя от соседей, результаты будут плачевными. У Армении все еще есть шанс подписать мир с Азербайджаном, занять свое место на платформе "3+3", поддержать региональную интеграцию, развивать свою экономику, решить прочие коренные проблемы страны. Вместо этого Пашинян, к сожалению, вернулся к своим хозяевам. Но участие в планах империалистических стран очень опасно, о чем говорят и примеры из истории самих же армян. Их авантюра во время Первой мировой войны, сотрудничество дашнаков с нацистами, теракты АСАЛА и других армянских террористических организаций под покровительством западных спецслужб... Мы знаем результаты этих авантюр. Запад снова толкает Армению на старые грабли.

В противовес этой деятельности Россия, Турция, Иран и Азербайджан должны объединить усилия, чтобы противостоять коварным планам Запада. Этим целям может служить платформа "3+3". Надо ее активизировать, развивать, надо вырвать Армению из западных объятий и привлечь к интеграции на этой платформе. Перед нами стоит эта цель, инструменты для ее реализации у нас имеются", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева