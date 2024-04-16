Три этапа «сириизации» Армении

Перспектива "сириизации" Армении, вполне реальна. Все к этому идет, и не заметно, чтобы Ереван особо этому сопротивлялся. Самое печальное, что этот процесс в конечном итоге может затронуть весь Южный Кавказ. Если Армении такая перспектива нравится - на здоровье, но она совершенно не устраивает Азербайджан и Грузию.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Асланов.

Ничего не происходит без причины. У всего, что делает сегодня Армения, есть свой расчет. Но я бы не сказал, что в этом расчете имеется полная определенность. Дело в том, что у Армении уйма советников, в том числе расположившихся на ее территории. Это разношерстная компания из представителей различных зарубежных структур и отдельных деятелей, имеющих свои интересы. И вовсе не факт, что эти интересы совпадают с интересами Армении. У Армении нет определенности, но есть предчувствие. А точнее - информация, которая была предоставлена ей на недавней встрече в Брюсселе. Встречу называют трехсторонней, но на самом деле она была четырехсторонней - к ней присоединился Жозеп Боррель, и, считаю, что это очень важный момент.

Так вот, в Брюсселе Армении была предоставлена некоторая информация относительно состояния России. Последняя ослаблена войной в Украине и продолжает терять свои позиции на Южном Кавказе, чем предлагают воспользоваться Армении. Ереван может попробовать воспользоваться ситуацией и избавиться от российского влияния. Есть и другой вариант на случай, если выдавить Россию полностью не удастся. Это так называемая "сириизация" Армении. В Сирии, как известно, присутствуют и Турция, и Россия, и Иран, и коллективный Запад. Каждая сторона осуществляет там свои операции и защищает свои интересы, которые часто сталкиваются. Это вполне реальное будущее и для Армении.

Новые покровители Армении пытаются заполнять те пустоты, которые образуются по мере падения российского влияния. На первом этапе на границе располагается гражданская наблюдательная миссия, но с силовым костяком - бывшими военнослужащими и действующими сотрудниками разведслужб. Это, я бы сказал, проверка на реакцию и на прочность соседних стран, в том числе Азербайджана. Вторым этапом станет наращивание силовой составляющей этой миссии и параллельная активизация провокационной деятельности на границе. Мы видим, что с армянской стороны почти ежедневно ведутся обстрелы наших позиций.

А на третьем этапе, думаю, последует обращение армянского правительства о вводе в страну иностранного военного контингента. Определенные сигналы на этот счет уже имеются. Для размещения воинского контингента на территории другой страны необходимы определенные правовые рамки и международные условия. Должно быть решение СБ ООН, обращение самой страны и так далее. Должна сложиться ситуация, при которой такое обращение будет выглядеть правомерным. А именно сейчас, как многие со мной согласятся, определенные круги как раз пытаются наращивать эскалацию, ищут механизмы, которые позволят "союзникам" войти в Армению. Провокации с армянской стороны, шум, устроенный вокруг совершенно законного и справедливого требования Азербайджана о немедленном освобождении четырех остающихся под армянской оккупацией неанклавных сел, - все говорит в пользу этой версии. В конечном итоге будет организован массовый призыв армянского народа к Франции или какой-то иной стране или организации ввести в Армению военные силы для защиты ее безопасности. Мол, спасите нас от Азербайджана. Как в свое время это сделал в Сирии Башар Асад.

Не думаю, что Никол Пашинян не осознает, чем все это грозит Армении. Ей грозит "сириизация", то есть вполне реальная перспектива превратиться в арену столкновения интересов держав. Игроков, и региональных, и внерегиональных на этом "поле" собралось много, и каждый будет стараться исходить из собственных интересов. Державы всегда умели из крови и горя народов извлекать выгоду для себя. Таков наш мир. В настоящее время происходит новый раздел мира, и державы требуют от малых стран ответа на вопрос "ты со мной или нет?". Нейтральность сегодня не приветствуется, более того, воспринимается как враждебность. И это самое страшное.

Если Армении перспектива "сириизации" нравится - на здоровье, но дело в том, что пострадает от этого весь регион. Почему-то мне не кажется, что Никол Пашинян хочет стать тем политиком, по вине которого вспыхнет Южный Кавказ. Кроме того, у всех перед глазами происходящее сегодня в Украине. Более 50 стран вроде бы объединили усилия, чтобы помочь ей, однако не могут ничего поделать с военной силой России. Украина фактически пошла под раздачу, она приносится в жертву чужим интересам. Подобный опыт имела и Грузия. То есть за наглядными примерами Пашиняну не приходится далеко ходить.

Кто-то со мной может не согласиться, но, на мой взгляд, у правительства Пашиняна нет сейчас какой-то четко выработанной позиции касательно однозначной смены векторов. Армения находится под серьезным прессингом со всех сторон. Это может выглядеть как поддержка, но на самом деле это давление. Оно стало возможным потому, что Армения давно потеряла свою субъектность, и что самое страшное - она привыкла к этому, к роли форпоста. Прежде она была форпостом России, теперь в свой форпост ее пытается превратить Запад. Очень, считаю, многозначительно прозвучали некоторые недавние заявления Никола Пашиняна. Он заявил, что Армения не должна больше быть чьим-то форпостом и инструментом чьих-то интересов. Это правильно. Это говорит о том, что Пашинян осознает ситуацию, но проблема в том, что он ничего не может с ней поделать. Выйти из роли исполнителя чужих интересов, начать строить суверенную политику - это трудно, а в случае Армении почти невозможно. Пашинян, наверняка, понимает, чем грозит Армении новая эскалация, и в то же время он не может не прислушиваться к опекунам.

Вспомнилось, как перед Второй карабахской войной Пашинян, выступая в парламенте, задал вопрос: "Чего вы хотите? Если мира, то мы должны идти на уступки, если войны, то будем стоять до конца". Депутаты, само собой, заявили, что будут стоять до конца. Чем все это закончилось - хорошо известно.

Да, трудно мириться с реалиями, и мы понимаем, как сложно сегодня Пашиняну. Он делает очень смелые заявления. Он не побоялся заговорить о необходимости изменения конституции и герба страны. Эти символы армянской государственности в нынешнем их виде являются залогом будущих войн. Посмотрим, удастся ли премьеру Армении добиться задуманного, ведь на этом пути ему будет противостоять не только оппозиция, но и подверженное реваншистскому гипнозу общество.

К сожалению, все говорит о том, что Армению и весь регион готовят в жертву интересам сторонних акторов. Не знаю как Армения, но ни Азербайджан, ни Грузия не хотят приносить себя в жертву чьим-то геополитическим амбициям. Мы очень терпеливо наблюдаем за происходящим, следим за каждым шагом и соседей, и их опекунов. Есть красные линии, которые мы не можем позволить никому переступить. Мы очень терпеливы, но у любого терпения имеется предел.

Все сейчас зависит от Еревана, от того, сумеет ли он оторваться от внешнего влияния и начать вести самостоятельную политику, направленную на строительство мирного и благополучного будущего для армянского народа. Да, интересантов толпится вокруг Армении очень много, а многие уже находятся на территории этой страны. Но возможности все равно остаются. Две наши страны сами могут переломить ситуацию, если в Ереване захотят отказаться от внешнего влияния. Вспомним шокировавшие всех сторонних акторов шаги Баку и Еревана, когда был осуществлен обмен задержанными военнослужащими, а Армения отозвала свою заявку на проведение СОР29 в пользу Азербайджана. Эти шаги стали неожиданностью для всех, и сделаны они были на основе исключительно двусторонней договоренности наших стран. Это очень хороший прецедент, говорящий о том, что мы можем договариваться, когда армянской стороне никто не нашептывает на ухо и не решает за нее.

Армения находится в незавидном положении. Она пережила катастрофическое военное поражение, полное крушение своих идеологем. Но вместо того, чтобы одуматься и начать менять мышление, в армянском обществе продолжают твердить о том, что все это, дескать, временно, они поднимутся, все вернут и так далее. Слушая армянских политиков и экспертов, понимаешь, насколько плохи дела этой страны. Армянское общество продолжает бредить. Сегодня оно бредит реваншем и рассчитывает снова добиться всего чужими руками, как в начале 90-х годов. Параллельно продолжают звучать нарративы о якобы величии, непобедимости и прочих "достоинствах" армянской стороны. Это очень безответственная мотивация, которая в конечном итоге приведет соседнюю страну к катастрофе. И все бы ничего, если бы иллюзии реваншистов не грозили всему региону. Самым правильным решением для армянского общества был бы отказ от иллюзий и реваншистской риторики, примирение с реальностью и шаги к миру.

Мир - это залог благополучия нашего региона. Мы понимаем, что после всего, что было, мы не бросимся друг другу в объятия, но будущие поколения, которые вырастут без войны, станут добрыми соседями. Невозможно воевать вечно. Это неправильно и безбожно.