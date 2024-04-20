Бывший ПОП Марукян обиделся на экс-госсекретаря США

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян, оставшийся не у дел, теперь возненавидел даже своего бывшего кумира - бывшего госсекретаря США Джона Керри, которому еще недавно пел дифирамбы за поддержку Армении и мирового армянства.

Теперь его возмутило то, что будучи спецпредставителем Президента США, он посетил посольство АР в Вашингтоне и провёл встречи с высокопоставленной делегацией из Баку, на которой обсуждал вопросы проведения COP29. То есть, другими словами, Марукян взбесился на то, что Керри выполнял задачи, поставленные перед ним работодателем.

Несмотря ни на что, правительство США не пропустит такое важное событие, как саммит COP в Баку. Слишком многое на кону - деловые контакты, формирование новых трендов в мировой энергетике, вопросы безопасности и бизнес. Другим словом - в этому году деловым центром будет Баку, а все, что происходит сейчас, является подготовкой к важнейшему событию года.

Вероятно, Марукян не уловил то, что Армения - никому не нужная сама по себе. Всех интересует лишь то, что может предложить она. А предложить Армения и армянство способны весьма мало. Вот и получается ситуация, что с армянами дружат ровно до того момента, пока от них что-то можно получить. А как получают, сразу избавляются при первой выгодной возможности.

И не стоит удивляться этому. Ведь и Армения так поступает, сдавая всех своих союзников. Это видят и другие страны, и политики, с которыми дружат армянское лобби и Марукян. И ему стоило бы понять, что на его дешевые провокации никто не ведется, а его поведение вредит, в первую очередь, армянам.

Таким темпом нарвется он на еще одно серьезное наказание от Пашиняна.