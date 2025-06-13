МИД Азербайджана обратился к планирующим посетить Иран гражданам

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан страны воздержаться от поездок в Иран.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим МИД Азербайджана распространил заявления.

"В связи с текущей напряженной ситуацией в сфере безопасности между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется воздержаться от поездок в Иран, если это не является необходимым, а тем, кто все же совершает поездки - проявлять повышенную осторожность.

В настоящее время гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в Исламской Республике Иран, настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности, избегать посещения территорий вблизи военных и ядерных объектов, а также строго следовать инструкциям местных властей по вопросам безопасности.

В случае любой чрезвычайной ситуации просим граждан Азербайджана связываться с посольством Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран или с Генеральным консульством в городе Тебриз по следующим контактам:

Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран

Email: [email protected]

Телефон: +98 905 523 01 07

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Тебризе

[email protected]

+961 4 922 066",- говорится в заявлении ведомства.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи израильско-иранским конфликтом.