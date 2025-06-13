МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Израиль

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан страны воздержаться от поездок в Израиль.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим МИД Азербайджана распространил заявления.

"В связи с текущей напряженной ситуацией в сфере безопасности между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль, если это не является необходимым, а тем, кто все же совершает поездки - проявлять повышенную осторожность.

В настоящее время гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в Государстве Израиль, настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности, а также строго следовать инструкциям по безопасности местных органов.

В случае любой чрезвычайной ситуации просим наших граждан обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль по следующим контактам:

Посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль:

[email protected]

+972 54 539 77 88", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи израильско-иранским конфликтом