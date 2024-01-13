Зачем втыкать в мыло иголки и жарить его на сковороде

Современные хозяюшки готовы пойти на многое ради чистоты, поэтому даже самому обычному бруску туалетного или хозяйственного мыла нашли массу применений.

О самых необычных лайфхаках с мылом рассказывает Day.Az со ссылкой на Белновости.

Для чего втыкать в мыло иголки

Если вы хотите облегчить процесс шитья, попробуйте перед тем, как приступить к этому, бесспорно, увлекательному занятию, воткнуть иглу в мыло.

Благодаря мылу игла будет легко проходить через ткань - в буквальном смысле как по маслу, - не застрянет в материале и не порвет нитку.

Зачем нужно жарить мыло

Если ваша сковородка покрылась изнутри нагаром, измельчите при помощи терки небольшой брусок хозяйственного мыла и распределите стружку по дну и стенам посуды.

После этого добавьте к мылу воду, чтобы она полностью его закрывала, и отправьте сковороду на огонь. Спустя 10 минут, когда мыло окончательно растворится, посуду можно снять с плиты.

Дождитесь, пока чистящая смесь остынет, а затем, вооружившись губкой, устраните остатки нагара.