Бездомная нищенка оказалась миллионершей

Полиция Таиланда задержала женщину, просившую милостыню, а она оказалась богатой. Об этом пишет Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полицейские устроили рейд на одной из улиц Бангкока после того, как им поступил ряд жалоб на большое количество бездомных и попрошаек. Правоохранители арестовали 12 человек, среди них оказалась нищенка, у которой при обыске нашли 311 тысяч батов наличными. Кроме того, на ее банковском счете обнаружили сбережения на сумму один миллион батов.

На допросе женщина призналась, что накопила столько денег, прося милостыню на улицах города.