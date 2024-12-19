https://news.day.az/popularblog/1716711.html Анджелина Джоли снялась в платье-бюстье Голливудская актриса Анджелина Джоли показала фигуру в платье-бюстье в новой съемке для журнала The Envelope. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az. 49-летняя Анджелина Джоли стала лицом журнала. Актриса позировала перед камерой в черном облегающем платье-бюстье. Знаменитость также надела золотые серьги, кольцо и балетки.
Анджелина Джоли снялась в платье-бюстье
Голливудская актриса Анджелина Джоли показала фигуру в платье-бюстье в новой съемке для журнала The Envelope. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az.
49-летняя Анджелина Джоли стала лицом журнала. Актриса позировала перед камерой в черном облегающем платье-бюстье. Знаменитость также надела золотые серьги, кольцо и балетки. Визажист сделал артистке макияж с черными стрелками и блеском для губ, а стилист собрал волосы в пучок.
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