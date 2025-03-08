Мужчина влюбился в искусственный интеллект и поплатился за это

Житель города Шанхай, Китай, принял искусственный интеллект за настоящую девушку и из-за любви к ней отдал деньги мошенникам. Об этом пишет The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лю познакомился с "девушкой" по имени Цзяо в интернете и вскоре влюбился в нее. Пара вступила в отношения на расстоянии. Цзяо присылала мужчине свои фото и видео, и он не подозревал об обмане. Со временем девушка стала просить у Лю деньги, чтобы покрыть медицинские расходы и развивать свой бизнес. Он без вопросов помогал ей.

Однако, как позже выяснили полицейские, Цзяо создали мошенники. По сути она была сгенерированным искусственным интеллектом. Ее фото, видео и счета также оказались сгенерированы с помощью ИИ-технологий. Из-за действий злоумышленников Лю потерял 200 тысяч юаней.