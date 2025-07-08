Принц Гарри и Меган Маркл сокращают расходы на персонал

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают курс на экономию. Герцог и герцогиня Сассекские сократили еще несколько сотрудников, работавших в их команде в Калифорнии, сообщает "Царьград".

Как передает Day.Az, теперь за связи с общественностью будет отвечать стороннее PR-агентство, так как содержание собственного штата стало слишком затратным.

Несмотря на заключение крупного контракта с Netflix и успешный запуск бренда Меган As Ever, пара несет значительные расходы. Только на обеспечение безопасности уходит около $2 млн в год, а налоги на их особняк в Монтесито составляют почти $300 тыс.

Как сообщает инсайдер, принц Гарри и его супруга стремятся оптимизировать свои расходы.

"Содержать персонал на зарплате - это роскошь. Гораздо выгоднее заключать краткосрочные контракты", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что подобные шаги вполне оправданны. Жизнь в Соединенных Штатах Америки обходится дорого, а финансовая независимость не всегда легко достижима, даже для бывших членов королевской семьи.