Меган Маркл показала редкие фото с сыном и дочерью на съемках шоу

Герцогиня Меган Маркл снялась с сыном и дочерью от принца Гарри в шоу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Harper.

Меган Маркл показала новые фотографии с сыном Арчи и дочерью Лилибет, сделанные во время съемок ее шоу.

"Съемки второго сезона "С любовью, Меган" были веселее, чем вы можете представить", - написала Маркл. 