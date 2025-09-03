https://news.day.az/popularblog/1777942.html

Меган Маркл показала редкие фото с сыном и дочерью на съемках шоу

Герцогиня Меган Маркл снялась с сыном и дочерью от принца Гарри в шоу. Как передает Day.Az, об этом сообщает Harper. Меган Маркл показала новые фотографии с сыном Арчи и дочерью Лилибет, сделанные во время съемок ее шоу. "Съемки второго сезона "С любовью, Меган" были веселее, чем вы можете представить", - написала Маркл.