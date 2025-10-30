Женщина хотела очистить термос по вирусному рецепту и осталась с ожогами на лице

В Китае женщина получила ожоги после попытки очистить термос по вирусному рецепту из интернета, пишет Thepaper, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, китаянка получила ожоги лица после попытки очистить термос по совету из интернета. Женщина решила воспользоваться популярным в сети методом удаления накипи с помощью смеси белого уксуса и сахара.

По словам пострадавшей, она приготовила раствор, довела его до кипения и залила в термос. Через несколько секунд произошел взрыв, и горячая жидкость попала ей в лицо. В итоге китаянка получила ожоги и была доставлена в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Специалисты поясняют, что подобная реакция происходит из-за выделения углекислого газа при взаимодействии уксусной кислоты с веществами, содержащимися в известковом налете. В замкнутой емкости давление быстро повышается, что может привести к взрыву или разбрызгиванию жидкости. Если смесь перегрета или содержит слишком много сахара, реакция становится более бурной.