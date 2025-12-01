https://news.day.az/popularblog/1798852.html Принц Уильям раскрыл их с Кейт Миддлтон необычное хобби Принц Уильям рассказал, что им с Кейт Миддлтон нравится окунаться в холодную воду зимой. Как передает Day.Az, его слова приводит издание Page Six. "После этого чувствуешь себя великолепно. Мне это нравится. Я много кричу и воплю, когда прихожу", - заявил старший сын Карла III.
Принц Уильям раскрыл их с Кейт Миддлтон необычное хобби
Принц Уильям рассказал, что им с Кейт Миддлтон нравится окунаться в холодную воду зимой.
Как передает Day.Az, его слова приводит издание Page Six.
"После этого чувствуешь себя великолепно. Мне это нравится. Я много кричу и воплю, когда прихожу", - заявил старший сын Карла III.
Принц Уильям также отметил, что несколько раз окунался в холодную воду в Шотландии. По его словам, интерес к этому занятию ему привила Кейт Миддлтон.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре