Принц Уильям раскрыл их с Кейт Миддлтон необычное хобби

Принц Уильям рассказал, что им с Кейт Миддлтон нравится окунаться в холодную воду зимой.

Как передает Day.Az, его слова приводит издание Page Six.

"После этого чувствуешь себя великолепно. Мне это нравится. Я много кричу и воплю, когда прихожу", - заявил старший сын Карла III.

Принц Уильям также отметил, что несколько раз окунался в холодную воду в Шотландии. По его словам, интерес к этому занятию ему привила Кейт Миддлтон.