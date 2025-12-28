https://news.day.az/popularblog/1805740.html Певица Сафура поздравила супруга с днем рождения - ФОТО Азербайджанская певица Сафура трогательно поздравила супруга с днем рождения. Как передает Day.Az, артистка поделилась публикацией в Instagram, где разместила серию стильных черно-белых снимков из совместной фотосессии. В подписи к кадрам Сафура написала: "С днем рождения мой источник силы, мое спокойствие, мое все!".
Азербайджанская певица Сафура трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Как передает Day.Az, артистка поделилась публикацией в Instagram, где разместила серию стильных черно-белых снимков из совместной фотосессии.
В подписи к кадрам Сафура написала: "С днем рождения мой источник силы, мое спокойствие, мое все!".
Публикация получилась лаконичной и очень личной, а поклонники певицы в комментариях присоединились к поздравлениям и отметили атмосферу нежности и гармонии, которую передают снимки.
