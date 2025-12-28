Певица Сафура поздравила супруга с днем рождения

Азербайджанская певица Сафура трогательно поздравила супруга с днем рождения.

Как передает Day.Az, артистка поделилась публикацией в Instagram, где разместила серию стильных черно-белых снимков из совместной фотосессии.

В подписи к кадрам Сафура написала: "С днем рождения мой источник силы, мое спокойствие, мое все!".

Публикация получилась лаконичной и очень личной, а поклонники певицы в комментариях присоединились к поздравлениям и отметили атмосферу нежности и гармонии, которую передают снимки.