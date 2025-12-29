Меликовы показали, как пить чай "без сахара"

Супруги Меликовы с юмором подошли к теме "чая без сахара" и поделились забавным видео в Instagram.

Как передает Day.Az, на кадрах - огромный стакан ароматного армуды, вокруг которого разложено целое изобилие сладостей.

Ирония ситуации читается с первого взгляда: чай - строго без сахара, зато вокруг него выстроилась целая "сладкая группа поддержки", явно не согласная с такими ограничениями.