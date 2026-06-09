https://news.day.az/popularblog/1838630.html Домашний буррито - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом gulinaryy приготовила домашний буррито. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Домашний буррито - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом gulinaryy приготовила домашний буррито.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
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