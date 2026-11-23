https://news.day.az/popularblog/1876459.html Секрет нежного домашнего паштета - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом cookholic показала, как приготовить паштет. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Секрет нежного домашнего паштета - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом cookholic показала, как приготовить паштет.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
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