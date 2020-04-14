В больнице назвали состояние народной артистки России Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инсайдера, Бабкина по-прежнему подключена к аппаратам и считается тяжелой реанимационной больной. "С персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких - в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд", - утверждают в больнице.

При этом отрицательной динамики у пациентки не наблюдается: объем поражения легких не увеличивается и составляет больше 60%.

Народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией в одну из столичных клиник 6 апреля.